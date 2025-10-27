Le Galaxy A17 5G (229 euros) tient la place peu enviable de point d’entrée dans la famille Galaxy A, la gamme à bas prix de Samsung. Et pourtant, il dispose d’atouts indéniables, à commencer par un écran AMOLED de bonne qualité, un design réussi et une belle qualité de construction. Autre point appréciable, la protection de l’affichage par une feuille de verre Gorilla Victus qui limite les risques de rayures ou de casse.

L’appareil est livré avec Android 15 et la surcouche maison One UI 7. Après l’application d’une mise à jour, ils cèdent la place à Android 16 et One UI 8. Samsung promet qu’il fournira 5 autres mises à jour majeures de l’OS et 6 ans de patches de sécurité. Plutôt pas mal pour un produit d’entrée de gamme.

Mais est-ce véritablement utile ? Car le SoC Exynos 1330 dont il est accompagné et les 4 Go de RAM suffisent tout juste à faire fonctionner l’OS correctement. Qu’en sera-t-il dans 5 ans ? On n’ose l’imaginer… Samsung affirme que l’intelligence artificielle est de la partie : vrai, mais uniquement grâce à Google et à ses outils standards, ains ique l’assistant personnel Gemini. Pas de trace, même légère, de Galaxy AI, de toute façon trop exigeante pour fonctionner avec une configuration si chétive.

L’aspect photographique n’est pas très brillant non plus. Si l’on excepte les images produites en plein jour par le module principal, le reste s’avère très médiocre, voire carrément mauvais dès qu’il s’agit de l’ultra-grand-angle.

Vous l’aurez compris, le Galaxy A17 5G n’est pas le smartphone le plus intéressant du moment au niveau technique. Toutefois, il fera l’affaire pour équiper un utilisateur se contentant des usages classiques (SMS, réseaux sociaux, e-mails et streaming audio) et ne souhaitant pas investir trop d’argent dans son compagnon mobile.