Nous n’avons en définitive rien à reprocher à cet excellent écran qui prouve une fois de plus le savoir-faire de Samsung en matière de dalles AMOLED.

Performances & autonomie

La puce Exynos 2400 commence à atteindre ses limites

Tandis que les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra profitent tous du puissant Snapdragon 8 Elite, Samsung a choisi pour le S25 FE le SoC maison Exynos 2400. Celui-ci n’est pas exactement un perdreau de l’année, puisqu’on l’a déjà croisé sur les S24 et S24+. Il commence donc à accuser son âge face à la concurrence.