Pourquoi le Magic8 Pro européen dispose-t-il d’une batterie moins puissante ?

Le grand écart entre les 7 200 mAh du Magic8 Pro chinois et les 6 270 mAh du modèle européen ne relève pas d’une économie d’échelle, mais d’un véritable casse-tête normatif. Pour satisfaire aux exigences de sécurité thermique et aux certifications de l’UE (notamment le règlement 2023/1542 et la norme EN 62 133), Honor a dû abandonner l’architecture mono-cellule haute densité privilégiée en Asie au profit d’une structure à double cellule.

Ce choix technique impose un blindage et des circuits de gestion doublés qui, à volume de châssis constant, occupent une place précieuse au détriment de la matière active. Par ailleurs, les nouveaux critères d’étiquetage énergétique imposés depuis 2025 exigent une longévité minimale de 80 % après 800 cycles. Pour garantir cette endurance chimique face à une charge rapide de 100 W, les ingénieurs du constructeur ont opté pour une configuration plus conservatrice, privilégiant la stabilité et la sécurité sur la capacité brute.

OK, mais comment fait Honor pour caser une batterie de 7 500 mAh dans le Magic8 Lite ? La réponse est avant tout une question d’agencement interne et de compromis thermique. Contrairement au Pro, le modèle Lite est dépourvu de bloc optique périscopique massif et de système de refroidissement aussi volumineux.

Cela libère un espace physique considérable pour les cellules. De plus, sa vitesse de charge de 66 W « seulement » autorise le maintien d’une architecture mono-cellule en Silicium-Carbone. Résultat, elle nécessite moins de composants de protection et d’isolants que celle du Magic8 Pro.

En résumé, le Magic8 Lite fait des concessions sur les performances et la qualité photographique afin de maximiser son volume utile, tout en restant dans les clous des certifications européennes.