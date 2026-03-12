Il faudra bien entendu avoir le bloc d’alimentation qui-va-bien, le constructeur n’en fournissant plus depuis belle lurette. Celui-ci est tout de même facturé 60 euros par le constructeur. Notons aussi la présence de la charge sans fil 25 Watts et de la charge inversée, toujours pratique pour dépanner une paire de Galaxy Buds en fin de journée.

Les agents IA font leur apparition dans One UI 8.5

Le Galaxy S26 Ultra est livré avec Android 16 et la version 8.5 de la surcouche One UI. Avant d’aller plus loin, rappelons que Samsung garantit la fourniture des mises à jour majeures de l’OS et des patches de sécurité pendant les sept prochaines années.