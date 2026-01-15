Voici venir le nouveau cru des smartphones milieu de gamme de Xiaomi. Chaque année des best-sellers, les REDMI (désormais en majuscules) Note font en quelque sorte leur révolution cette année, grâce à la technologie du silicium-carbone qui promet monts et merveilles sur l'autonomie.
Des avancées suffisamment importantes pour que Xiaomi conserve sa couronne sur le milieu de gamme ? En tout cas, la marque chinoise se donne les moyens de ses ambitions. Même si l'on soupçonne des gains modestes au chapitre des performances et de la photo, le présent REDMI Note 15 Pro 5G bombe le torse sur quantité d'autres aspects plus discrets, mais néanmoins capitaux pour celles et ceux qui cherchent à conserver leur smartphone le plus longtemps possible. Allons-y pour le test complet !
- L'écran hyper lumineux
- Deux jours d'autonomie garantis
- Un téléphone résistant et durable
- Les performances un peu décevantes
- Beaucoup trop de pubs
- Partie photo élémentaire
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G
- Câble USB-A vers USB-C ;
- Coque de protection en silicone rigide.
Design : un smartphone assez classique, mais certifié IP68
On n'attend pas particulièrement Xiaomi sur l'esthétique de ses smartphones. Pas sur son milieu de gamme, en tout cas. Aussi, le REDMI Note 15 Pro 5G ne témoigne pas d'évolutions majeures de la formule. On reste sur un smartphone plutôt large, mais équilibré en matière de poids et d'épaisseur (210 g, 8 mm).
À titre personnel, j'aime que les capteurs photo soient alignés sur le dos du smartphone, et qu'ils ne dépassent pas tant que cela du châssis. Aussi, le coloris phare de cette année, bleu glacier, est très réussi et offre de jolis reflets en fonction de son orientation.
En fait, les plus gros atouts design du Note 15 Pro sont invisibles à l'œil nu. Le premier consiste en l'utilisation d'un verre Gorilla Glass Victus 2 pour protéger l'écran. C'est un coup de maître de la part de Xiaomi. Cette gamme est habituellement réservée aux flagships. Là où la concurrence se contente, pour la plupart, d'un verre Gorilla Glass 7i, Xiaomi promet que son smartphone résiste à des chutes plus hautes, et qu'il est moins sujet aux rayures accidentelles.
Ce n'est pas tout, car le REDMI Note 15 Pro 5G affiche également une certification IP66 et IP68, garantissant qu'il peut résister pendant 30 minutes dans 1,5 mètre d'eau douce. L'idée est de rassurer en cas de chute accidentelle. Enfin, et c'était déjà le cas sur le précédent modèle, le Note 15 Pro 5G supporte les cartes eSIM.
Écran : de gros progrès en luminosité
Le REDMI Note 15 Pro 5G est pourvu d'un très bel écran de 6,83". OLED, il propose une définition 1200p qui offre une très bonne finesse d'affichage. Le balayage est dynamique, entre 60 et 120 Hz, ce qui autorise un défilement très fluide. Autant d'atouts qui étaient déjà en vigueur l'année dernière. Alors, quels progrès au juste ?
Sur cette génération, REDMI remet les choses à plat et offre la même dalle ultra-lumineuse de 3 200 nits à tous ses nouveaux appareils. C'est pratiquement le double de ce qu'offrait l'écran du Redmi Note 14 Pro, et ça fait toute la différence en extérieur. Même à midi sous un grand soleil, l'écran reste parfaitement lisible. Une nouvelle fois, c'est un genre de coquetterie que l'on retrouve habituellement sur des smartphones bien plus nantis.
En contrepartie, et comme d'habitude, les couleurs du REDMI Note 15 Pro 5G sont, par défaut, assez froides. Rien qu'un détour dans les réglages du smartphone ne puisse régler. Sélectionnez le profil « chaud », et le tour est joué !
Performances : REDMI fait du surplace
Dans la continuité du Note 14 Pro 5G, ce nouveau modèle s'offre la dernière puce milieu de gamme de MediaTek, la Dimensity 7400-Ultra. Un patronyme un peu pompeux, pour une puce que j'ai trouvée relativement peu impressionnante. En réalité, je serais bien en peine de différencier les deux smartphones à l'aveugle, uniquement sur leurs performances.
Je dirais même que j'ai trouvé le REDMI Note 15 Pro 5G d'assez mauvaise volonté. Peut-être HyperOS 3 est-il un peu trop lourd pour ce modeste processeur, ou alors les 8 Go de RAM se sentent-ils un peu à l'étroit, mais naviguer entre différentes applications manque de fluidité. L'écran se montre aussi parfois peu réactif à mes actions. Des impressions moyennes, confirmées par les différents benchmarks auxquels j'ai soumis le smartphone. À part sur AnTuTu, où ce modèle gagne quelques dizaines de milliers de points, la prestation du CPU fait du surplace, par rapport à l'an dernier. Idem du côté du GPU, toujours à la peine sur les jeux 3D gourmands. Sur Genshin Impact, inutile d'espérer jouer de façon stable en 60 fps.
Point positif : peu importe ce que l'on fait avec le REDMI Note 15 Pro 5G, il ne chauffe jamais suffisamment pour devenir inconfortable à utiliser.
Interface : de la publicité très intrusive
Vous connaissez la chanson, Xiaomi a toujours proposé plus ou moins de publicité au sein de son interface. Mais jamais je n'avais été à ce point bombardé de réclames pendant un test. Il y a d'abord cet écran d'onboarding à la première configuration du smartphone, qui nous recommande une bonne vingtaine d'applications inconnues au bataillon (et qu'il faut décocher une par une pour s'épargner l'installation…). Viennent ensuite les bloatwares, cette autre vingtaine d'applications que vous n'avez pas demandées, mais qui squattent votre écran d'accueil. Heureusement, on peut les sélectionner en lot et les désinstaller d'un clic.
Mais ce qui m'a le plus surpris et irrité, ce sont les publicités intégrées dans des notifications. Le magasin d'applications maison d'HyperOS, App Mall, vous enverra ainsi régulièrement des invitations à installer telle ou telle application, directement dans vos notifs. Le navigateur Mi fera de même, à moins que vous ne désactiviez totalement les notifications de ces applications (qui sont insuppressibles du smartphone). Une vieille habitude, de la part de Xiaomi, qui a non seulement la peau dure, mais qui s'intensifie, avec les années. Regrettable.
Du reste, l'interface d'HyperOS est agréable à parcourir, et les menus raisonnablement bien compartimentés pour trouver facilement ce que l'on cherche.
Sur ses REDMI, Xiaomi ne fait pas grand cas de l'IA. D'ailleurs, le volet dédié à ses fonctions est absent de ce REDMI Note 15 Pro 5G, alors qu'il est présent dans les smartphones POCO de gamme équivalente. Ce n'est sans doute pas un mal, au vu des performances très modestes de cette référence. Dans tous les cas, vous pouvez toujours compter sur Gemini, et sur Entourer pour chercher. Mais le REDMI Note 15 Pro 5G ne permet pas de retoucher ses photos de façon très avancée, et ne propose pas d'outils rédactionnels ou de relecture comme cela peut être le cas chez la concurrence. Remarquez, si l'IA ce n'est pas votre truc, ces quelques lignes résonneront peut-être comme une excellente nouvelle !
Enfin, la politique de mises à jour de Xiaomi n'a pas évolué pour le nouveau REDMI. Il profitera de quatre mises à niveau majeures d'Android, et de six ans de patchs de sécurité en tout. Raisonnable.
Appareil photo : un photophone correct mais très limité
Le REDMI Note 15 Pro 5G reprend à l'identique la configuration photo de son prédécesseur, qui repose donc presque intégralement sur un capteur grand-angle de 200 mégapixels.
La configuration photo du REDMI Note 15 Pro 5G :
- Grand-angle : 200 Mpx, 1/1.4", f/1.7, OIS ;
- Ultra-grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;
- Selfie : 20 Mpx, f/2.2.
Grand-angle
L'appareil photo principal du Redmi Note 15 Pro 5G est droit dans ses bottes. Il capture des images bien exposées, contrastées tout en restant lisibles, aux couleurs parcimonieusement renforcées. Une approche et un traitement de la photo qu'on ne qualifiera donc pas de « naturel », mais qui permettent d'obtenir des clichés chaleureux qu'on peut partager sans honte à sa famille et ses amis. Le piqué est plutôt bon, sans chercher à se surclasser… on reste sur un smartphone à moins de 400 €.
Ultra grand-angle
Avec l'ultrawide, le bilan est nettement moins enthousiasmant. Avec 8 mégapixels au compteur, la finesse d'affichage et le niveau de détail sont en chute libre, par rapport au module principal. Les photos paraissent aussi beaucoup plus froides, plus bleutées. Un fonctionnement radicalement différent de l'appareil photo principal, au service d'un capteur secondaire avec lequel on jouera finalement assez peu.
Téléobjectif / Zoom
On ne trouve pas de téléobjectif au dos du REDMI Note 15 Pro 5G. En revanche, le module principal et ses 200 mégapixels autorisent un zoom numérique relativement généreux. En mode portrait, par exemple, le téléphone propose automatiquement un grossissement 2x qui donne tout à fait le change. Au-delà, c'est un peu plus délicat.
En 5x passe encore. Mais, si l'on cherche à tutoyer le zoom 30x autorisé par l'interface de l'appareil photo, on récupérera des photos mal dégrossies, à la colorimétrie hasardeuse. Par ailleurs, l'OIS a bien du mal à stabiliser les prises de vue à très longue distance ; mieux vaudra être solide sur ses appuis.
Photos de nuit
Avec sa taille correcte et l'ouverture plutôt généreuse de son objectif, le grand-angle du REDMI Note 15 Pro 5G est débrouillard en photo nocturne. Les couleurs sont bonnes, l'exposition correcte sans faire apparaître trop de bruit (au prix d'une pose plus ou moins longue)… un bilan honorable pour un milieu de gamme. Sans surprise, l'ultra-grand-angle ne peut pas en dire autant, comme en témoignent ces images.
Portraits et selfies
Le REDMI Note 15 Pro 5G est un smartphone relativement capable en portrait. Le détourage manque parfois de précision, mais la qualité du capteur photo principal autorise un haut niveau de détail pour mettre en valeur le sujet. Toutefois, avec le mode 2x par défaut, mieux vaut éviter de trop se pencher sur les clichés. Le processing est un peu agressif, et tend à augmenter la clarté à un point juste supérieur à ma tolérance personnelle.
L'appareil photo avant est quant à lui correct, sans plus. La colorimétrie est bonne, tout comme l'exposition (même à contrejour). Cependant, le piqué n'est pas extraordinaire, et les photos manquent clairement d'un petit quelque chose pour impressionner.
Vidéo
Le capteur photo principal est capable de filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Avec l'ultrawide, il faudra se contenter de Full HD, à 30 fps. Le REDMI Note 15 Pro fera l'affaire pour immortaliser quelques instants de vie ou pour tourner quelques stories au débotté. Mais, la qualité de l'image n'y est pas tout à fait. Le flux est un peu brouillon, et la stabilisation produit de gros à-coups si l'on se déplace pendant le tournage.
Autonomie : de belles avancées grâce au silicium-carbone
Les REDMI Note 15 Pro 5G sont les premiers appareils de Xiaomi sur cette gamme à adopter la mode du silicium-carbone. En fait, le présent smartphone présente la plus grosse batterie de toute la nouvelle gamme, avec presque 6 600 mAh au compteur. Une grosse avancée, par rapport aux 5 100 mAh de son prédécesseur. L'année dernière, je n'avais testé que le Redmi Note 14 Pro+, dont la batterie livrait un bilan assez pauvre. Cette année, je peux l'écrire : le REDMI Note 15 Pro 5G est capable de tenir deux jours sur batterie sans problème.
Sur le test automatisé de PC Mark, on passe ainsi de 12h26 environ à 16h26. Une allonge de quatre heures environ, qui fait une véritable différence au quotidien. Terminée, la crainte de voir son smartphone s'éteindre en fin de journée dans les transports. Le REDMI Note 15 Pro 5G apporte la sérénité qui manquait à tous ses prédécesseurs.
Enfin, pour la recharge, on reste sur une puissance maximale autorisée de 45W en filaire. Avec un chargeur adapté, il faut compter environ 1h pour refaire le plein à partir d'une batterie vide. La recharge sans fil n'est pas permise avec ce modèle.
Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G : Prix, disponibilité et concurrence
Annoncé il y a une quinzaine de jours, le REDMI Note 15 Pro 5G est disponible dès aujourd'hui chez les revendeurs habituels. On ne note pas d'évolution du tarif sur ce modèle par rapport à son prédécesseur : la version 8+256 Go que j'ai testée est affichée à 399 €. Le modèle embarquant 512 Go de stockage grimpe à 429 €.
Un smartphone toujours fort bien positionné sur ce marché, qui compte malgré tout quelques références très fortes (bien qu'elles datent de 2025). Je retiens en premier lieu le Nothing Phone (3a) qui reste toujours aussi pertinent, tout comme l'indémodable Samsung Galaxy A36 5G. Parmi les outsiders compétents, on peut également renvoyer vers le Motorola Edge 60 Neo, et vers un Honor Magic8 Lite qui devrait arriver dans les prochains jours, et qui pourrait faire très mal à Xiaomi sur ce segment de marché.
Mais, comme souvent, Xiaomi est son propre pire ennemi. La semaine dernière, la marque lançait son POCO M8 Pro 5G pour 349 € qui, à bien regarder la fiche technique, ressemble à s'y méprendre au REDMI Note 15 Pro+, plus performant que le modèle testé ici…
Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G : l'avis de Clubic
La plus grande force du REDMI Note 15 Pro 5G est de parvenir à améliorer à peu près tous les aspects de son prédécesseur, sans augmenter les prix. En l’état, ce nouveau modèle est donc un bien meilleur parti que ne l’était le Note 14 Pro 5G.
Son meilleur atout est incontestablement son autonomie, qui fait un véritable bond en avant cette année. Désormais, bon courage pour tenir moins de deux jours, grâce à son énorme batterie de presque 6 600 mAh. Ajoutons à cela un écran hyper lumineux (et résistant, par dessus le marché), et nous obtenons là un smartphone redoutable, sur le milieu de gamme.
Maintenant, il faut également rappeler quelques évidences. Cette année, Xiaomi semble avoir la main particulièrement lourde sur les publicités intégrées à l’interface. Aussi, les performances de la puce Dimensity 7400-Ultra m’ont laissé de marbre. Reste que, comme toujours sur les smartphones à moins de 400 €, tout est affaire de compromis. Le fait est que ceux du REDMI Note 15 Pro 5G paraissent tout à fait acceptables au regard de tout ce qui est porté à son crédit.
Fiche technique Xiaomi Redmi Note 15 Pro
|Taille de l'écran
|6.83 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go
|Capacité de la batterie
|6580 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|200 Mpx, 8 Mpx
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 16
|Surcouche Android
|HyperOS 3
|Assistant vocal
|Google Gemini
|Taille de l'écran
|6.83 pouces
|Type d'écran
|CrystalRes AMOLED
|Définition de l'écran
|2772 x 1280 pixels
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Densité de pixels
|447 ppp
|Écran HDR
|Oui
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go
|Stockage extensible
|Non
|Processeur
|MediaTek Dimensity 7400-Ultra
|Finesse de gravure
|4nm
|Nombre de cœurs CPU
|8 cœurs
|Fréquence CPU
|2.6GHz
|GPU
|Mali-G615
|Mémoire vive (RAM)
|8 Go
|Capacité de la batterie
|6580 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|45W
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|3
|Définition du / des capteur(s) arrière
|200 Mpx, 8 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|20 Mpx
|Enregistrement vidéo
|4K60
|Stabilisateur caméra
|Optique et Numérique
|Ouverture objectif photo arrières
|f/1.7, f/2.2
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.2
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM, eSIM
|Nombre total eSIM
|1
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6
|Bluetooth
|5.4
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Type de connecteur
|USB-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Hauteur
|163.61mm
|Largeur
|78.09mm
|Epaisseur
|7.96mm
|Poids
|210g
|Certification IP
|IP66 / IP68