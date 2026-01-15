Sur ses REDMI, Xiaomi ne fait pas grand cas de l'IA. D'ailleurs, le volet dédié à ses fonctions est absent de ce REDMI Note 15 Pro 5G, alors qu'il est présent dans les smartphones POCO de gamme équivalente. Ce n'est sans doute pas un mal, au vu des performances très modestes de cette référence. Dans tous les cas, vous pouvez toujours compter sur Gemini, et sur Entourer pour chercher. Mais le REDMI Note 15 Pro 5G ne permet pas de retoucher ses photos de façon très avancée, et ne propose pas d'outils rédactionnels ou de relecture comme cela peut être le cas chez la concurrence. Remarquez, si l'IA ce n'est pas votre truc, ces quelques lignes résonneront peut-être comme une excellente nouvelle !