La série « Lite » de Honor a trouvé son public en jouant une carte souvent négligée par les marques : la tranquillité. Avec le Magic8 Lite, le fabricant pousse encore plus loin le triptyque autonomie / résistance / confort d’usage. La star du show, c’est évidemment sa batterie silicium-carbone de 7 500 mAh qui offrirait selon la marque jusqu’à trois jours d’autonomie. C’est le genre de chiffre qui, même s’il dépend toujours de l’usage, change la perception du téléphone au quotidien.

Deuxième pilier, la robustesse. Honor met en avant une résistance aux chutes jusqu’à 2,5 mètres, et une protection IP68/IP69K. Traduction : non seulement le téléphone encaisse l’immersion et la poussière, mais il vise aussi des scénarios plus « rudes » (jets d’eau sous pression, etc.). Ajoutez à cela des fonctions très concrètes comme un écran utilisable sous la pluie et avec des gants, et on comprend l’approche de Honor avec ce modèle qui veut rassurer avant tout l'utilisateur, pas l'épater avec une fiche technique digne d'un flagship.