Honor a placé la durabilité au cœur de sa proposition pour ce nouveau modèle, dont le prédécesseur était resté exclusivement sur le marché chinois lors de sa sortie en fin d'année dernière. Le Honor 400 Smart 5G arbore une certification IP54 assurant sa protection contre les éclaboussures et la poussière, tandis que son châssis certifié 5 étoiles SGS résiste aux chutes depuis une hauteur pouvant atteindre 2 mètres.

L'autonomie constitue l'autre atout majeur de l'appareil puisqu'il est doté d'une batterie de 6 500 mAh garantissant jusqu'à 69 heures d'utilisation continue, épaulée par une charge filaire de 35 W. Honor mise également sur la pérennité logicielle en proposant six années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, un point non négligeable pour sa catégorie de prix.

Côté performances, le Snapdragon 6s Gen 3, associé à 4 Go de RAM physiques extensibles via la technologie RAM Turbo et 128 Go de stockage, positionne l'appareil au niveau d'autres terminaux d'entrée et de milieu de gamme tels que le Redmi Note 14 5G ou encore le Samsung Galaxy A26.