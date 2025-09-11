Alors que les yeux sont rivés vers l'iPhone 17, Honor riposte avec une stratégie diamétralement opposée en lançant le Honor 400 Smart 5G à moins de 200 euros. Le smartphone mise sur l'accessibilité et la durabilité pour séduire un public en quête d'alternatives abordables aux flagship du marché.
- Honor lance le 400 Smart 5G à moins de 200 euros, visant le marché d'entrée de gamme avec de bonnes performances.
- Le smartphone offre une autonomie impressionnante de 6 500 mAh et six ans de mises à jour logicielles.
- Des fonctionnalités d'intelligence artificielle accessibles, comme la Gomme IA, enrichissent l'expérience utilisateur sans casser la tirelire.
L'univers des smartphones se divise plus que jamais en deux camps distincts. Pendant qu'Apple peaufine son futur iPhone 17 fraîchement annoncé pour maintenir sa domination sur le segment haut de gamme, Honor déploie sa nouvelle arme : le Honor 400 Smart 5G. Ce terminal mise tout sur l'équation prix-performance en proposant endurance, solidité et intelligence artificielle intégrée à un tarif défiant toute concurrence.
Honor dévoile le 400 Smart 5G, un smartphone taillé pour l'entrée de gamme
Honor a placé la durabilité au cœur de sa proposition pour ce nouveau modèle, dont le prédécesseur était resté exclusivement sur le marché chinois lors de sa sortie en fin d'année dernière. Le Honor 400 Smart 5G arbore une certification IP54 assurant sa protection contre les éclaboussures et la poussière, tandis que son châssis certifié 5 étoiles SGS résiste aux chutes depuis une hauteur pouvant atteindre 2 mètres.
L'autonomie constitue l'autre atout majeur de l'appareil puisqu'il est doté d'une batterie de 6 500 mAh garantissant jusqu'à 69 heures d'utilisation continue, épaulée par une charge filaire de 35 W. Honor mise également sur la pérennité logicielle en proposant six années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, un point non négligeable pour sa catégorie de prix.
Côté performances, le Snapdragon 6s Gen 3, associé à 4 Go de RAM physiques extensibles via la technologie RAM Turbo et 128 Go de stockage, positionne l'appareil au niveau d'autres terminaux d'entrée et de milieu de gamme tels que le Redmi Note 14 5G ou encore le Samsung Galaxy A26.
Des fonctionnalités IA accessibles à tout petit prix
Face à l'écosystème premium d'Apple, Honor fait le choix de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle avec des fonctionnalités concrètes. L'appareil intègre un bouton IA instantané placé sur la tranche qui permet d'accéder directement aux applications ou à un espace Favoris selon la durée de pression, facilitant ainsi les tâches quotidiennes récurrentes.
L'arsenal IA comprend la Gomme IA permettant d'effacer d'un simple geste les éléments indésirables des photographies, la suppression intelligente des passants et la fonction Magic Capsule qui facilite l'accès rapide aux informations essentielles.
L'interface MagicOS 9.0 basée sur Android 15 optimise l'expérience utilisateur tandis que l'écran LCD de 6,77 pouces en résolution HD+ (720 x 1610 pixels) de 120 Hz garantit une navigation fluide et dynamique. Honor met en avant son mode confort des yeux destiné à limiter la fatigue visuelle et la capacité de l'écran tactile à maintenir son efficacité même avec les doigts humides ou sous la pluie.
Le Honor 400 Smart 5G est disponible en France depuis le 8 septembre dernier au prix très attractif de 199,90 euros. Pour l'heure, seules deux variantes sont proposées, à savoir Noir et Argent.
Source : Communiqué de presse