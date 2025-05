Sous cette belle armure, le A5 Pro ne sacrifie pas les performances pour autant. La version 5G tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 6300 tandis que la variante 4G repose sur un Snapdragon 6s Gen 1. Dans les deux cas, on retrouve 8 Go de mémoire vive, extensible virtuellement, et 256 Go de stockage. L’autonomie est assurée par une batterie de 5 800 mAh, avec une promesse de longévité dépassant les quatre ans. Enfin, le téléphone jouit de la charge rapide 45W grâce au système SUPERVOOC, permettant de recharger la batterie à 30 % en moins de 20 minutes.

L’écran affiche une luminosité de 1 000 nits, rendant la lecture possible en plein soleil. Les haut-parleurs stéréo sont associés à un mode Ultra Volume qui « amplifie le son jusqu’à 300 % de son volume d’origine ». Côté photo, l’A5 Pro embarque un capteur principal de 50 mégapixels, une caméra frontale de 8 Mpx et un module portrait de 2 Mpx. Viennent s'ajouter à cela des outils de traitement à base d'IA : retouche automatique, mode Portrait, photo sous-marine, fonction Live Photo et création de GIF animés via AI Studio.