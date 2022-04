L'OPPO A96 a de quoi devenir une belle référence sous la barre des 300 euros

Le smartphone possède une caméra selfie de 16 MP (f/2.0, FOV 79,3°). À l'arrière, on retrouve un capteur principal de 50 MP (f/1.8, FOV 77°) et un capteur bokeh de 2 MP (f/2.4, FOV 88,8°). L'appareil photo profite d'un zoom numérique x5 et autorise jusqu'à 20 prises de vue en mode rafale. Pour la vidéo, le terminal offre au mieux une qualité en 1080p à 30 images par seconde.