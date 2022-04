Le nouveau OPPO Reno7 est déjà moins cher !

Avec l'OPPO Reno 7 vous allez pouvoir vous faire plaisir, aussi bien sur le multimédia que les photos ou les jeux. Il est équipé d'un très bel écran AMOLED de 6,43" affichant du Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement qui peut monter à 90Hz.

Sa mémoire de 128 Go est extensible avec une carte microSD d'une taille maximum de 1024 Go. Il tourne avec 8 Go de RAM et un processeur huit coeurs Qualcomm Snapdragon 680 6 nm avec une fréquence de 2,4 GHz.

Sa batterie de 4500 mAh permet une utilisation classique oscillant entre une journée et une journée et demi. Comptez environ 65 minutes pour la charger entièrement via le système SuperVOOC 33W.

Il y a 3 capteurs arrière, de 64, 2 et 2 Mpx, et un capteur à l'avant de 32 Mpx. Avec eux vous allez pouvoir filmer en 1080p à 30 images/seconde pour immortaliser tous vos souvenirs.

Enfin, il est certifié IPX4 et résiste donc aux éclaboussures. Ainsi vous pouvez le sortir par temps de pluie afin d'utiliser le flash comme lampe torche sans risquer qu'il ne s'abîme.