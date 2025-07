Le Honor X70 intègre une batterie d'une capacité de 8300 mAh, utilisant une technologie au silicium-carbone, comme le Magic 7 Pro. Ce type de batterie permet une densité énergétique plus élevée, tout en conservant un format compatible avec les standards actuels. L’appareil supporte une recharge filaire avec une puissance montant jusqu'à 80 W sur tous les modèles, tandis que la version dotée de 512 Go de stockage bénéficie également de la recharge sans fil à 80 W.

Cette course à la plus grosse batterie a déjà été concourue par Realme et son GT 7, avec une batterie de 7000 mAh, mais ici, Honor met la barre bien plus haut, avec quasiment une batterie de tablette.