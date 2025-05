Alors que certains téléphones de la concurrence dépassent allègrement les 1000 euros, le nouveau HONOR 400 se positionne de manière bien plus accessible : 579 € dans sa version 512 Go, et 499 € pour le modèle 256 Go. Qui plus est, pour son lancement, une remise immédiate de 80 € est appliquée sur la version 512 Go, du 22 mai à 18 h jusqu’au 1er juin 2025.

À cela s’ajoutent des cadeaux d’une valeur totale de 199,80 € : les écouteurs HONOR Choice Clip (149,90 €) et un chargeur HONOR Supercharger 66W (49,90 €). Enfin, pour les plus chanceux, un coupon de 50 € peut être obtenu via l’application My HONOR. Les nouveaux utilisateurs devront toutefois accumuler 2000 points pour pouvoir en bénéficier.