La question de l'autonomie est un sujet récurrent dans les smartphones depuis une quinzaine d'années maintenant. Il est rare en effet quand on utilise assez souvent son appareil de la voir dépasser une seule journée. Dans ce domaine, un acteur comme Xiaomi a souvent cherché à proposer des batteries endurantes, à l'image du Xiaomi 15 Ultra et de sa batterie de 5410 mAh. Mais aujourd'hui, le fabricant chinois fait encore mieux, pour un smartphone pourtant incroyablement plus abordable.