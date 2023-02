Complètement chargé en 5 minutes ! Xiaomi abat un nouveau record mais a-t-il vraiment un intérêt pour vous ?

Associées à une formule d'électrolyte améliorée, ces cellules offrent à la batterie une densité de puissance plus élevée avec un taux de charge et de décharge plus rapide. De plus, elles sont « prises en sandwich » entre des matériaux thermiques, dans le but d'optimiser la dissipation de la chaleur. Sur la vidéo suivante, on peut voir que le téléphone atteint 20 % de charge en un peu plus d'une minute, 50 % en un peu plus de 2 minutes et 100 % en presque 5 minutes. Avec un pic à 290 W, le chargeur a été capable de se maintenir à 280 W pendant plus de deux minutes durant le processus, ce qui est remarquable.