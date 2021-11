La charge à 120 W pas assez rapide ? Un smartphone avec une charge à 150 W devrait arriver prochainement

On rappelle toutefois que la dégradation de la batterie constitue un problème majeur, puisqu'une charge plus rapide entraîne inexorablement une dégradation elle aussi plus rapide au fil du temps. Selon Xiaomi et OPPO, leur technologie de charge entraîne une dégradation d'environ 20 % sur 800 cycles de charge. Affaire à suivre, donc.