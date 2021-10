Le prochain téléphone de realme sera équipé d'une technologie capable de concurrencer les smartphones de Xiaomi

Les constructeurs de smartphones se livrent une bataille sans merci pour proposer à leurs clients des recharges de plus en plus rapides. Si Xiaomi et Oppo ont une longueur d’avance, realme ne s’avoue pas vaincu et entend bien tirer son épingle du jeu avec sa technologie UltraDart. Un système de recharge de 125 W qui permettra à une batterie vidée de 4.000 mAh de récupérer 33 % en 3 minutes seulement. Il serait également compatible avec d’autres protocoles de charge comme le Quick Charge 36 W, le 65 W PD (Power Delivery) et le 125 W PPS, que l'on retrouve sur les smartphones actuels.