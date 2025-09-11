Oui, ce n'est qu'un détail, mais Apple ne laisse généralement rien au hasard quand il s'agit de vendre ses nouveaux produits, et encore plus lorsque cela concerne l'iPhone, qui représente à lui seul près de la moitié de ses ventes.

Le bouton Camera Control n'a jamais été vraiment adopté par les possesseurs d'iPhone 16 ou 16 Pro. Si la touche est utilisée pour ouvrir rapidement l'app Appareil Photo, les différentes réactions recueillies sur les réseaux sociaux tendent à montrer que les capacités tactiles de la touche sont rapidement oubliées. Les gens trouvent l'utilisation du bouton trop complexe, et préfèrent revenir à l'interface tactile sur l'écran.

Si l'annonce de la mort prochaine de Camera Control est un peu exagérée, les dernières rumeurs évoquent une simplification de la touche, qui perdrait sa couche tactile. Pas un enterrement donc, mais une régression qui rappelle 3D Touch, le système de capteurs de pression sur l'écran finalement abandonné après quelques années.