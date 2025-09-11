Le bouton Camera Control est bien présent sur les iPhone 17 et l'iPhone Air, mais Apple semble l'avoir oublié si l'on regarde bien les vidéos diffusées pendant le keynote du 9 septembre.
- Le bouton Camera Control est présent sur les iPhone 17 et iPhone Air, mais son avenir est incertain.
- Une rumeur suggère qu'Apple pourrait abandonner cette fonctionnalité, oubliée lors de la dernière keynote.
- Malgré son importance lors de l'iPhone 16, le bouton n'a pas été mis en avant par Apple récemment.
Camera Control vivrait ses dernières heures. Enfin, c'est ce qu'annonce une rumeur dénichée sur un site web obscur, en précisant qu'Apple abandonnerait rapidement sa touche dédiée à l'ouverture de l'app Appareil Photo et à la prise de vues. Nous n'en sommes pas encore là, et les iPhone 17, iPhone 17 Pro et même l'iPhone Air proposent cette touche tactile sur le côté droit du smartphone. Mais lors de la keynote de présentation de ces nouveaux téléphones, Apple semble avoir oublié ce bouton qui a pourtant été la principale attraction de l'iPhone 16 il y a tout juste un an.
Camera Control oublié par le marketing d'Apple
Après les quelques minutes consacrées à la présentation dans le détail des nouveautés de l'iPhone 17, un petit clip promotionnel a été diffusé pour illsutrer les avancées du smartphone, notamment en matière de photo.
Sur X, l'utilisateur surnommé @IntoGalaxy (ça ne s'invente pas), a eu l'oeil et a repéré que l'on voit une personne prendre une photo en appuyant sur l'écran de son smartphone, et non pas en utilisant la touche dédiée.
Oui, ce n'est qu'un détail, mais Apple ne laisse généralement rien au hasard quand il s'agit de vendre ses nouveaux produits, et encore plus lorsque cela concerne l'iPhone, qui représente à lui seul près de la moitié de ses ventes.
Le bouton Camera Control n'a jamais été vraiment adopté par les possesseurs d'iPhone 16 ou 16 Pro. Si la touche est utilisée pour ouvrir rapidement l'app Appareil Photo, les différentes réactions recueillies sur les réseaux sociaux tendent à montrer que les capacités tactiles de la touche sont rapidement oubliées. Les gens trouvent l'utilisation du bouton trop complexe, et préfèrent revenir à l'interface tactile sur l'écran.
Si l'annonce de la mort prochaine de Camera Control est un peu exagérée, les dernières rumeurs évoquent une simplification de la touche, qui perdrait sa couche tactile. Pas un enterrement donc, mais une régression qui rappelle 3D Touch, le système de capteurs de pression sur l'écran finalement abandonné après quelques années.