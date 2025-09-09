On ne va pas tourner autour du pot : la principale nouveauté de l'iPhone 17 cette année, c'est donc son écran ProMotion — le petit nom donné par Apple à sa technologie de rafraîchissement 120 Hz. Contrairement à certaines rumeurs ces derniers jours,il s'agit bien de la même technologie que sur les iPhone Pro. La fréquence ne pourrait varier entre 1 et 120 Hz. On peut se satisfaire de laisser derrière nous un écran 60 Hz… qui ne manquera sans doute pas d'être recyclé encore quelques années par Apple sur les successeurs de l'iPhone 16e.