C'est jour de keynote pour Apple ! Et, même si le nouvel iPhone standard est, cette année, largement éclipsé par l'attrait de la nouveauté de l'iPhone Air, il n'en reste pas moins particulièrement intéressant pour les modifications apportées à son écran.
- L'iPhone 17 se dote enfin d'un écran ProMotion à 120 Hz, offrant un défilement fluide très attendu.
- Le modèle standard intègre un capteur photo principal de 48 MP et un téléobjectif 2x, abandonnant l'ultra grand-angle.
- Précommandes à partir du 12 septembre, avec des couleurs variées, mais sans option 128 Go, ce qui pourrait augmenter les prix.
Cette fois, c'est la bonne. Apple répond aux suppliques des fans qui n'ont guère besoin de la surpuissance des iPhone Pro, mais qui veulent simplement un smartphone dont l'écran propose un défilement fluide — chose que propose n'importe quel smartphone Android depuis au moins sept ans.
Le détail qui change tout
On ne va pas tourner autour du pot : la principale nouveauté de l'iPhone 17 cette année, c'est donc son écran ProMotion — le petit nom donné par Apple à sa technologie de rafraîchissement 120 Hz. Contrairement à certaines rumeurs ces derniers jours,il s'agit bien de la même technologie que sur les iPhone Pro. La fréquence ne pourrait varier entre 1 et 120 Hz. On peut se satisfaire de laisser derrière nous un écran 60 Hz… qui ne manquera sans doute pas d'être recyclé encore quelques années par Apple sur les successeurs de l'iPhone 16e.
Pour rester sur le sujet de l'écran, la diagonale passe cette année de 6,1" à 6,3". Comme souvent, Apple offre à son nouveau modèle standard certains atouts du modèle Pro de l'an dernier. C'est donc le cas ici avec cette dalle plus généreuse, aux bordures affinées, et évidemment à la luminosité rehaussée par rapport à la génération précédente.
Et pour le reste alors ?
Outre ces nouveautés bienvenues, Apple ne bouleverse pas la formule initiée l'an dernier avec l'iPhone 16. Le nouveau modèle se pare logiquement de la puce A19, gravée en 3 nanomètres, et qui offrira des performances en hausse par rapport à l'A18. Elle reste toutefois inférieure à l'A19 Pro des iPhone 17 Pro. Apple ne communique pas ouvertement sur le sujet, mais il se dit que l'iPhone 17 pourrait disposer de 8 Go de RAM, contre 12 Go pour les autres modèles.
Côté photo, c'est le grand chambardement. On retrouve un capteur principal de 48 mégapixels à large ouverture, et un nouveau module secondaire plus modeste de 12 mégapixels qui prend cette année la forme d'un téléobjectif optique 2x. Et oui, c'est la fin de l'ultra grand-angle sur l'iPhone classique ! Aussi, Apple modernise enfin son optique avant, avec un appareil à selfies qui passe de 12 à 18 mégapixels.
Apple assure par ailleurs avoir fait quelques progrès sur l'autonomie de son smartphone standard. En tout cas, la batterie semble être d'une capacité de 3 692 mAh, contre 3 561 mAh l'année dernière. La marque promet jusqu'à 8h de lecture vidéo de plus, par rapport à l'iPhone 16. Impressionnant.
iPhone 17 : prix et disponibilité
Comme les autres nouveautés présentées ce jour, l'iPhone 17 sera lancé en précommande ce vendredi 12 septembre. Il sera ensuite commercialisé le vendredi 19 septembre dans les coloris blanc, noir, bleu clair, vert citron et lilas.
Apple tire un trait sur la configuration 128 Go, ce qui va probablement se traduire par un prix en hausse (encore non communiqué à l'heure où sont écrites ces lignes). Comme tous les autres iPhone nouvelle génération, il sera lancé avec iOS 26 aux commandes et sa nouvelle interface Liquid Glass.
Les prix en euros seront ajoutés à l'article quand ils seront disponibles.