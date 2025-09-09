C'est, comme souvent, le clou du spectacle de la keynote de rentrée d'Apple : les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max font leur entrée en scène, et semblent repousser toutes les limites des précédents modèles… sans flambée des prix.
- Les iPhone 17 Pro et Pro Max arborent un nouveau design avec un bloc photo élargi et une meilleure stabilité.
- Leur module photo arrière inclut un téléobjectif 48 MP avec un zoom optique 8x, tandis que la caméra avant passe à 18 MP.
- Les nouvelles puces A19 Pro améliorent performances et gestion thermique, avec des batteries offrant une autonomie record.
C'était l'une des grandes inquiétudes avec cette nouvelle génération, et en réaction directe directe aux nouveaux tarifs douaniers mis en place par l'administration de Donald Trump. Pourtant, les smartphones haut de gamme d'Apple ne couteront pas plus cher que l'an passé. De quoi rassurer les fans, et s'intéresser sereinement à leurs propositions techniques.
Un design repensé
Cela ne vous aura pas échappé ces derniers mois : les iPhone 17 Pro et Pro Max profitent cette année d'un nouveau design. Toujours présentés avec des écrans respectifs de 6,3" et 6,9", ils logent désormais leurs appareils photo dans un « plateau » qui s'étale sur toute la largeur du dos (ce qui devrait rendre le smartphone plus stable lorsqu'il est posé). Contrepartie, l'épaisseur du mobile part à la hausse (après tout, si vous voulez de la finesse, direction l'iPhone Air !).
Autre particularité des modèles Pro : un coloris bi-ton, avec une espèce de plaque plus foncée qui occupe environ 3/4 de la face arrière. Comme sur les précédents iPhone, on trouvera dessous un aimant puissant le rendant compatible avec la norme de recharge sans fil Qi2 via MagSafe. Tout le design est conçu à partir d'une unique feuille d'aluminium, qui aide notamment à la dissipation de la chaleur.
Sur les tranches, on retrouvera évidemment les boutons Action et la commande de l'appareil photo, permettant d'accéder rapidement à l'application idoine.
Des nouveautés en photo
L'une des nouveautés principales des iPhone 17 Pro concerne la photographie. Rien ne bouge du côté du grand-angle et de l'ultra grand-angle, mais Apple revoit sa copie sur le téléobjectif (qui en avait bien besoin). La marque se met à niveau de la concurrence avec un capteur 48 mégapixels, désormais capable d'atteindre un zoom optique 8x, contre 5x l'année dernière.
Comme sur le reste de la gamme iPhone 17, le module photo avant améliore sa résolution, passant de 12 à 18 mégapixels.
Les iPhone 17 Pro musclent également leur jeu en vidéo. Ces modèles peuvent filmer simultanément avec le module avant et arrière afin de tourner des vidéos adaptées aux réseaux sociaux. Apple signe enfin l'arrivée du format ProRes RAW afin d'améliorer encore la latitude offerte aux étalonneurs en post-production.
Performances et batterie en progrès
Les nouvelles puces A19 Pro qui équipent ces smartphones promettent des gains en performances, mais surtout une meilleure gestion de la température grâce à une chambre à vapeur surdimensionnée – une nouveauté sur iPhone, qui a déjà fait ses preuves sur des concurrents Android. D'après les fuites de ces derniers jours, les iPhone 17 Pro embarquent 12 Go de RAM, soit 4 Go de plus que les précédents modèles.
Des smartphones qui chauffent moins donc, mais qui pourraient aussi moins consommer. Une très bonne nouvelle, qui se conjugue à des batteries aux capacités revues à la hausse. Si Apple ne communique pas officiellement sur ce sujet, des fuites récentes parlent d'un accu de 4 252 mAh sur l'iPhone 17 Pro (+18%) et même de 5 088 mAh (+8%). De quoi promettre une autonomie record sur le modèle le plus onéreux. Apple parle d'ailleurs de 37h de lecture vidéo au total sur l'iPhone 17 Pro Max, et 31h pour l'iPhone 17 Pro.
iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max : prix et disponibilité
Annoncés aujourd'hui, les iPhone 17 Pro seront disponibles à la précommande le vendredi 12 septembre, et commercialisés le 19 septembre. Ils seront déclinés dans les coloris blanc, noir, orange, argent et bleu marine.
Tous les nouveaux iPhone démarrent avec un stockage de 256 Go.
- iPhone 17 Pro : 1329€ (256 Go), 1579€ (512 Go), 1829€ (1 To)
- iPhone 17 Pro Max : 1479€ (256 Go), 1729€ (512 Go), 1979€ (1 To), 2479€ (2 To)
L'intégralité de la nouvelle gamme d'iPhone accueillera iOS 26 et sa nouvelle interface Liquid Glass dès le lancement.