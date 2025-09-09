Cela ne vous aura pas échappé ces derniers mois : les iPhone 17 Pro et Pro Max profitent cette année d'un nouveau design. Toujours présentés avec des écrans respectifs de 6,3" et 6,9", ils logent désormais leurs appareils photo dans un « plateau » qui s'étale sur toute la largeur du dos (ce qui devrait rendre le smartphone plus stable lorsqu'il est posé). Contrepartie, l'épaisseur du mobile part à la hausse (après tout, si vous voulez de la finesse, direction l'iPhone Air !).