Dans quelques jours, Apple présentera un iPhone d'un tout nouveau genre : le plus fin de son histoire. Et visiblement, le prix de ce fleuron risque d'en rebuter plus d'un…
- Apple va présenter l'iPhone 17 Air, le smartphone le plus fin de son histoire, lors de sa keynote le 9 septembre.
- Son prix de départ sera de 1 099 dollars, soit 300 dollars de plus que l'iPhone 17 classique.
- La batterie de l'iPhone 17 Air devrait être de 2 900 mAh, avec un seul capteur photo de 48 pixels.
C'est une rumeur qui fait couler de l'encre depuis de très longs mois, confirmée depuis. Lors de sa keynote organisée le 9 septembre, la marque à la pomme présentera l'iPhone 17 Air, qui viendra remplacer le Plus dans sa gamme de smartphones annuelle. Mais pour élaborer un appareil aussi fin, son épaisseur avoisinant les 5,5 millimètres, Apple a dû faire des compromis sur ses performances. Cela ne va toutefois pas l'empêcher de le proposer au prix fort.
Plus de 1 200 euros ?
C'est du moins ce que suggère le nouveau rapport de TrendForce, cabinet spécialisé dans l'analyse et l'étude des marchés. Selon lui, l'iPhone 17 Air sera disponible au prix de base de 1 099 dollars, soit 300 dollars de plus que l'iPhone 17.
Cela suggère que le téléphone ultra-fin pourrait être commercialisé à plus de 1 200 euros en France. Une somme loin d'être négligeable, d'autant plus qu'il devrait disposer d'une autonomie moindre par rapport à ses pairs : sa batterie ne dépasserait pas 2 900 mAh selon la presse spécialisée, ce qui est très faible pour un grand iPhone. À tel point qu'Apple envisagerait aussi un accessoire externe pour prolonger l’autonomie.
De même, l'iPhone 17 ne devrait posséder qu'un seul capteur photo de 48 mégapixels, et être doté de la puce modem maison de firme de Cupertino, moins avancée que celles de Qualcomm, limitant la 5G à certaines fréquences. L'appareil devrait être directement disponible en 256 Go, avec un écran d'environ 6,6 pouces.
De nouvelles hausses de prix à prévoir
Toujours d'après TrendForce, l'iPhone 17 Pro coûtera 1 199 dollars, soit une augmentation considérable de 200 dollars par rapport à son prédécesseur. L'iPhone 17 Pro Max, lui, est estimé à 1 299 dollars. Et il va également falloir s'attendre à ce que la gamme d'iPhone 18, attendue pour 2026, subisse elle aussi une hausse de prix.
En cause, la nécessité d'incorporer des puces toujours plus puissantes, en mesure de faire tourner l'intelligence artificielle (IA) en local, en plus des politiques tarifaires de Donald Trump qui ont un impact direct sur le coût de certains produits.
À noter, tout de même, que les analystes de Morgan Stanley évoquent de leur côté un prix de 999 dollars pour l'iPhone 17 Air.