C'est une rumeur qui fait couler de l'encre depuis de très longs mois, confirmée depuis. Lors de sa keynote organisée le 9 septembre, la marque à la pomme présentera l'iPhone 17 Air, qui viendra remplacer le Plus dans sa gamme de smartphones annuelle. Mais pour élaborer un appareil aussi fin, son épaisseur avoisinant les 5,5 millimètres, Apple a dû faire des compromis sur ses performances. Cela ne va toutefois pas l'empêcher de le proposer au prix fort.