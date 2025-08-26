Marquez la date dans vos agendas. Apple nous donne rendez-vous le 9 septembre prochain pour nous dévoiler la très attendue gamme d'iPhone 17, ainsi que d'autres produits.
- Un nouveau smartphone de la marque X a été lancé, offrant des caractéristiques haut de gamme à un prix compétitif.
- La caméra du téléphone se distingue par sa technologie innovante, promettant des photos de qualité professionnelle.
- Le modèle est disponible à la vente dès aujourd'hui, avec des précommandes ayant déjà suscité un fort intérêt.
L'iPhone 17 est l'un des produits tech les plus attendus de cette fin d'année. Les prochains smartphones d'Apple devraient marquer une petite rupture par rapport à la génération précédente et bonne nouvelle pour les fans de la marque, il ne faudra plus attendre très longtemps avant de les découvrir. La marque à la Pomme a annoncé ce mardi la date de son prochain keynote, et ce sera, comme prévu, le 9 septembre 2025 à 19 heures pétantes que Tim Cook et ses équipes nous donnent rendez-vous pour lever le voile sur l'ensemble des nouveautés prévues pour cette fin d'année.
Offre partenaire
Saily c'est la référence eSIM pour les forfaits mobiles utilisables à l’étranger. Pas moins de 200 destinations couvertes et des forfaits pouvant aller de 7 à 30 jours avec data variable, idéal pour vos vacances cet été !
Offre partenaire
L'iPhone 17, mais pas seulement, au programme de ce keynote
L'évènement, diffusé en vidéo sur YouTube ou sur le site officiel d'Apple, devrait être riche avec un programme copieux. Le plat de résistance sera évidemment la présentation de la gamme iPhone 17. Les rumeurs vont bon train depuis plusieurs semaines, et l'on connait presque par cœur les modèles qui devraient être présentés par la marque.
On attend quatre iPhone 17, un modèle de base, deux versions Pro et Pro Max, ainsi qu'un iPhone 17 Air, l'iPhone le plus fin jamais créé par Apple avec une épaisseur comprise entre cinq et six millimètres. Les nouveautés devraient concerner majoritairement le bloc photo, avec l'adoption d'un zoom x8 pour les modèles Pro, ou encore des écrans OLED 120 Hz pour l'iPhone 17 grand public.
Les Apple Watch devraient également être au menu, avec la Series 11 et l'Apple Watch Ultra 3, et possiblement une Apple Watch SE nouvelle génération avec un design plus proche des modèles actuels.
Parmi les annonces espérées, on peut enfin citer une nouvelle version de l'Apple TV 4K, avec un processeur plus puissant et moderne, et peut-être les AirPods Pro 3, qui intégreraient des capteurs de fréquence cardiaque, entre autres améliorations.
Clubic vous donne aussi rendez-vous le mardi 9 septembre, à partir de 19 heures pour suivre en direct toutes les annonces d'Apple.