L'évènement, diffusé en vidéo sur YouTube ou sur le site officiel d'Apple, devrait être riche avec un programme copieux. Le plat de résistance sera évidemment la présentation de la gamme iPhone 17. Les rumeurs vont bon train depuis plusieurs semaines, et l'on connait presque par cœur les modèles qui devraient être présentés par la marque.

On attend quatre iPhone 17, un modèle de base, deux versions Pro et Pro Max, ainsi qu'un iPhone 17 Air, l'iPhone le plus fin jamais créé par Apple avec une épaisseur comprise entre cinq et six millimètres. Les nouveautés devraient concerner majoritairement le bloc photo, avec l'adoption d'un zoom x8 pour les modèles Pro, ou encore des écrans OLED 120 Hz pour l'iPhone 17 grand public.