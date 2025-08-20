Selon le code repéré, la S11 reprendra le design T8310, identique à celui utilisé dans les puces S9 et S10 des Apple Watch Series 9 et 10. Ce n’est pas une première : Apple a déjà décliné la même base technologique sur plusieurs générations, comme ce fut le cas pour les S6, S7 et S8. Derrière cette continuité, la firme optimise régulièrement certains aspects, à l’image de la S10 qui avait été redessinée pour occuper moins d’espace à l’intérieur du boîtier.

Techniquement, la S11 conserverait deux cœurs de performance « Sawtooth », identiques à ceux de l’A16 Bionic qui équipait l'iPhone 15, ainsi qu’une architecture 64 bits double cœur, un Neural Engine à 4 cœurs, le support de l’Ultra Wideband de deuxième génération et 64 Go de stockage. Des spécifications qui, même si elles reposent sur une technologie éprouvée, semblent suffisantes pour un appareil porté au poignet comme l'indique notre test de l'Apple Watch Series 10.