Apple aurait laissé fuiter des informations internes sur sa prochaine génération de puces dédiées à sa montre connectée. Les données révèlent que la puce S11 des futures Apple Watch Series 11 et Ultra 3 reposera sur la même architecture que les modèles précédents.
- Apple divulgue que la puce S11 des Apple Watch Series 11 et Ultra 3 reprendra l’architecture T8310 des S9/S10, sans rupture technologique.
- La S11 garderait deux cœurs « Sawtooth », un Neural Engine 4 cœurs, Ultra Wideband 2ᵉ génération et 64 Go de stockage.
- Les changements majeurs sont attendus en 2026 avec la S12 (N237) et l’Ultra 4 (N240); Series 11 et Ultra 3 arrivent en septembre.
Apple va dévoiler une nouvelle génération d’Apple Watch dans les tous prochains jours, et des fuites de code interne apportent un éclairage sur les puces qui animeront les prochains modèles. Contrairement aux attentes, la firme ne devrait pas introduire de rupture technologique dès 2025. La future puce S11 conserverait en effet la même architecture que les S9 et S10, utilisées respectivement dans les Apple Watch Series 9 et 10. Cette continuité n’est pas inédite : Apple a déjà décliné plusieurs fois une même base technique sur plusieurs générations et propose de petits ajustements, tant en termes de design que d'efficacité énergétique.
Offre partenaire
Saily c'est la référence eSIM pour les forfaits mobiles utilisables à l’étranger. Pas moins de 200 destinations couvertes et des forfaits pouvant aller de 7 à 30 jours avec data variable, idéal pour vos vacances cet été !
Offre partenaire
Des évolutions discrètes pour la puce des prochaines Apple Watch
Selon le code repéré, la S11 reprendra le design T8310, identique à celui utilisé dans les puces S9 et S10 des Apple Watch Series 9 et 10. Ce n’est pas une première : Apple a déjà décliné la même base technologique sur plusieurs générations, comme ce fut le cas pour les S6, S7 et S8. Derrière cette continuité, la firme optimise régulièrement certains aspects, à l’image de la S10 qui avait été redessinée pour occuper moins d’espace à l’intérieur du boîtier.
Techniquement, la S11 conserverait deux cœurs de performance « Sawtooth », identiques à ceux de l’A16 Bionic qui équipait l'iPhone 15, ainsi qu’une architecture 64 bits double cœur, un Neural Engine à 4 cœurs, le support de l’Ultra Wideband de deuxième génération et 64 Go de stockage. Des spécifications qui, même si elles reposent sur une technologie éprouvée, semblent suffisantes pour un appareil porté au poignet comme l'indique notre test de l'Apple Watch Series 10.
Les vraies évolutions pourraient intervenir avec la future puce S12, attendue pour 2026. Apple y introduirait une nouvelle microarchitecture accompagnée d’améliorations de performances plus nettes. En attendant, les Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et la prochaine génération de Watch SE devraient être officialisées lors de l’événement Apple prévu en septembre, avec des noms de code déjà identifiés dans le code interne : N227 pour la Series 11, N230 pour l’Ultra 3.
La Series 12 de 2026 porterait déjà le nom de code N237 et l'Apple Watch Ultra 4 se fait appeler N240, mais il faudra attendre une année de plus pour les découvrir.