C'est une découverte intéressante qu'on fait MacRumors et Aaron Perry dans la dernière bêta d'iOS 26. Ils ont en effet déniché l'image d'une Apple Watch dont la définition de l'écran est de 422 x 514 pixel.

Or, l'Apple Watch Ultra 2 actuelle affiche elle une définition d'écran de 410 x 502 pixels. On peut donc en conclure qu'il s'agit d'une nouvelle montre, l'Apple Watch Ultra 3, et qu'elle bénéficierait d'un écran un peu plus grand.