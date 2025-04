Outre l’intégration d’Apple Intelligence, watchOS 12 pourrait également introduire des éléments d’interface inspirés d’iOS 19. Ces ajustements visuels viseraient à harmoniser l’expérience utilisateur entre les différents appareils Apple. Toutefois, aucun changement majeur de l’interface de la montre n’est attendu.​

Les modifications pourraient inclure des ajustements des menus et des icônes. La marque pourrait ainsi décliner les changements attendus sur iOS 19 et macOS 16, avec des fenêtres translucides, des animations revues et un usage plus prononcé des effets de profondeur pour donner un peu de relief à l'ensemble. Les designers de la marque s'inspireraient de visionOS, le système d'exploitation de l'Apple Vision Pro, pour harmoniser l'ensemble des interfaces logicielles de son écosystème, sans pour autant modifier en profondeur l'ergonomie générale de la montre connectée.

Tout cela, et bien plus, sera à découvrir le lundi 9 juin 2025 à partir de 19H, lors de la WWDC 2025. C'est à cette date que nous donne rendez-vous Tim Cook et ses équipes pour nous présenter l'avenir de l'Apple Watch et des plateformes d'Apple.