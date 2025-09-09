L'iPhone Air est-il autre chose qu'une belle gueule et un produit vitrine, ventant les mérites des ingénieurs de la marque ? Oui, et de loin. L'iPhone Air n'est pas un iPhone au rabais, et se dote de la puce A19 Pro, exactement comme les iPhone 17 Pro et Pro Max. Il ne s'agit pas d'un simple dérivé de l'iPhone 17, mais bien d'un véritable nouveau modèle ultra haut de gamme, jouant du coude à coude avec les modèles Pro. Il intègre par ailleurs le modem Apple C1X, dérivé du modem inauguré dans l'iPhone 16e, et la nouvelle puce cellulaire N1. Des améliorations qui promettent, selon la marque, l'iPhone le plus efficient jamais conçu.