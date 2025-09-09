C'était probablement l'annonce la plus attendue de cette soirée de keynote de rentrée. Conformément à toutes les prédictions, l'iPhone Plus cède sa place à un nouveau venu : l'iPhone Air.
- L'Apple iPhone Air, ultra fin à 5,6 mm, remplace l'iPhone Plus avec un design élancé et léger.
- Il embarque la puce A19 Pro et un écran OLED 120 Hz, promettant performance et fluidité.
- Pas de carte SIM physique, uniquement eSIM, et une autonomie qui interroge.
Même si Samsung a grillé la politesse à Apple avec son Samsung Galaxy S25 Edge, l'entreprise californienne dévoile sa version du smartphone ultrafin. Un iPhone qui impressionne peut-être autant qu'il inquiète notamment en raison de son autonomie… et de son prix.
L'iPhone le plus impressionnant jamais conçu
Même si l'annonce est depuis longtemps évantée, impossible de ne pas être impressionné face au chiffre avancé par Apple : 5,6 mm. C'est l'épaisseur de l'iPhone Air, qui prend tout son sens lorsqu'on la compare à celle des iPhone 17 Pro, par exemple — 8.75 mm. En l'état, l'iPhone Air est donc le smartphone (non pliant) le plus fin du marché.
Une finesse qui se conjugue bien entendu à une légèreté importante (165 grammes), mais aussi à une inévitable fragilité qu'il nous appartiendra d'éprouver au moment fatidique du test. En tout cas, Apple se veut pour le moins rassurant sur cet aspect, grâce à une nouvelle génération de verre Ceramic Shield, et l'usage de titane. En fait, Apple indique carrément qu'il s'agit de l'iPhone le plus résistant jamais créé. On demande à voir.
L'iPhone Air se distingue des autres smartphones par son design élancé, et par son (unique) capteur photo arrière (de 48 mégapixels, f/1.6, capable d'un zoom 2x), logé dans une barre horizontale qui nous évoque forcément les Google Pixel 10.
Le style avant les specs ? Oh que non
L'iPhone Air est-il autre chose qu'une belle gueule et un produit vitrine, ventant les mérites des ingénieurs de la marque ? Oui, et de loin. L'iPhone Air n'est pas un iPhone au rabais, et se dote de la puce A19 Pro, exactement comme les iPhone 17 Pro et Pro Max. Il ne s'agit pas d'un simple dérivé de l'iPhone 17, mais bien d'un véritable nouveau modèle ultra haut de gamme, jouant du coude à coude avec les modèles Pro. Il intègre par ailleurs le modem Apple C1X, dérivé du modem inauguré dans l'iPhone 16e, et la nouvelle puce cellulaire N1. Des améliorations qui promettent, selon la marque, l'iPhone le plus efficient jamais conçu.
L'iPhone Air emprunte également à son petit frère son écran 120 Hz. Oui, c'en est enfin terminé du 60 Hz sur les iPhone. Un jour à marquer d'une pierre blanche. La dalle OLED est ici d'une diagonale de 6,5", ce qui place le modèle pile entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro Max. La face avant intègre également le nouveau capteur à selfie, de 18 mégapixels.
Concernant la batterie, une fuite récente nous informait que ce modèle dispose d'une capacité de 3 036 mAh, soit 35% inférieure à celle de l'iPhone 16 Plus (4674 mAh). De quoi soulever de grandes interrogations sur l'autonomie du produit. Apple commercialisera d'ailleurs une nouvelle Smart Battery Case pour l'occasion… qui aura pour effet d'épaissir l'iPhone Air. Pas très rassurant, à mon avis.
Bye bye, carte SIM
Dernier détail à prendre en considération avec l'iPhone Air : le smartphone ne dispose pas de tiroir à carte SIM. Sa finesse ne le permet tout simplement pas. Alors, si ce modèle vous intéresse, nul autre choix que de passer par une carte eSIM.
Il est bon de rappeler que tous les iPhone vendus aux États-Unis ne proposent plus de tiroir pour loger une carte physique, depuis l'iPhone 14. Pour l'heure, seul le présent iPhone Air semble donc être concerné par ce changement, mais nul doute qu'Apple ouvre ici une boîte de Pandore et que d'autres constructeurs lui emboîteront bientôt le pas.
iPhone Air : prix et disponibilité
L'iPhone Air, comme tous les autres produits présentés ce soir par Apple, sera disponible en précommande dès ce vendredi 12 septembre, et commercialisé le vendredi 19 septembre.
Il sera décliné dans les coloris noir, blanc, lumière stellaire et bleu clair. Apple lance son nouveau modèle avec un stockage initial de 256 Go, et à partir de 999$ aux États-Unis — comme l'iPhone 16 Plus. En revanche, en France, la facture est nettement plus salée, avec un iPhone Air vendu 110€ plus cher.
- iPhone Air : 1229€ (256 Go), 1479€ (512 Go), 1729€ (1 To).
Comme ses petits camarades, l'iPhone Air accueillera iOS 26 et la nouvelle interface Liquid Glass dès le déballage.