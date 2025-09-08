Demain Apple nous présentera ses nouveaux iPhone 17. Mais avant cette officialisation, une dernière fuite nous offre une nouvelle information sur ces appareils.
Si ce mardi 9 septembre, ce sera la keynote de rentrée pour Apple, avec évidemment le dévoilement de la série de smartphones iPhone 17, on ne peut pas dire que l'on aborde l'événement avec beaucoup de questions. Ces derniers mois, on a en effet pu découvrir, grâce aux fuites, de nombreuses informations sur les caractéristiques de ces téléphones, que ce soit encore dernièrement une vidéo de l'iPhone 17 Pro Max, ou bien le tarif de l'iPhone 17 Air. Et même à telle proximité de la keynote, les fuites ne s'arrêtent pas, avec cette fois les batteries de cette série qui sont dévoilées !
La capacité des batteries des iPhone 17 totalement dévoilée
L'iPhone 17 sera enfin officiel demain. Il arrivera avec quatre modèles différents proposés au public, à savoir l'iPhone 17, l'iPhone 17 Air et les deux versions iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Une série qui correspond à une gradation dans la qualité de ces appareils, comme on peut le voir encore avec cette fuite apportée par le leaker ShrimpApplePro sur le réseau social X.
D'après ce dernier, dont Neowin se fait l'écho, les batteries intégrées à chaque édition différente devraient être les suivantes :
- iPhone 17 : batterie de 3 692 mAh ;
- iPhone 17 Air : batterie de 3 036 mAh ;
- iPhone 17 Pro : batterie de 3 988 mAh ;
- iPhone 17 Pro Max : batterie de 4 823 mAh.
Une meilleure batterie pour les iPhone à eSim
À noter qu'il s'agit ici des caractéristiques des iPhone intégrant un tiroir pour accueillir la carte SIM. Les modèles eSIM bénéficient eux de plus de place pour une batterie plus importante, grâce à la numérisation de la carte SIM, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux inédits pour les iPhone :
- iPhone 17 : (pas d'information spécifiée) ;
- iPhone 17 Air : batterie de 3 149 mAh ;
- iPhone 17 Pro : batterie de 4 252 mAh ;
- iPhone 17 Pro Max : batterie de 5 088 mAh.
On voit ainsi notamment que l'iPhone 17 Pro Max va enfin passer une étape symbolique pour Apple, puisqu'il sera le tout premier iPhone à enfin disposer d'une batterie de plus de 5000 mAh (même si c'est seulement pour la version eSIM). On attend maintenant de savoir dans combien de pays la firme de Cupertino compte cette année lancer des modèles exclusivement eSIM.