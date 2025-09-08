L'iPhone 17 sera enfin officiel demain. Il arrivera avec quatre modèles différents proposés au public, à savoir l'iPhone 17, l'iPhone 17 Air et les deux versions iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Une série qui correspond à une gradation dans la qualité de ces appareils, comme on peut le voir encore avec cette fuite apportée par le leaker ShrimpApplePro sur le réseau social X.

D'après ce dernier, dont Neowin se fait l'écho, les batteries intégrées à chaque édition différente devraient être les suivantes :