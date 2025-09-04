C’est presque devenu un rituel : à mesure qu’approche la keynote Apple, les fuites prennent de l’ampleur. La dernière en date : une séquence vidéo prétendument filmée dans une usine et montrant l’iPhone 17 Pro Max sous toutes ses coutures. Dos redessiné, bloc photo plus imposant, tranches épaissies : les changements visibles font écho à plusieurs rumeurs insistantes de ces dernières semaines.

Alors, vraie pré-série ou simple dummy bien dégrossi ? On fait le point, en gardant à l’esprit une seule règle : à ce stade, tout ce qui fuit ne mérite pas forcément votre attention. Mais certaines infos, elles, méritent clairement d’être retenues — surtout si vous envisagez un achat dès septembre.