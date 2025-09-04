Une courte vidéo censée montrer l’iPhone 17 Pro Max en pleine phase d’assemblage fait le tour de X. Si son authenticité reste à prouver, elle colle avec plusieurs fuites récentes : design plus épais, bloc photo redessiné, matériaux potentiellement revus.
C’est presque devenu un rituel : à mesure qu’approche la keynote Apple, les fuites prennent de l’ampleur. La dernière en date : une séquence vidéo prétendument filmée dans une usine et montrant l’iPhone 17 Pro Max sous toutes ses coutures. Dos redessiné, bloc photo plus imposant, tranches épaissies : les changements visibles font écho à plusieurs rumeurs insistantes de ces dernières semaines.
Alors, vraie pré-série ou simple dummy bien dégrossi ? On fait le point, en gardant à l’esprit une seule règle : à ce stade, tout ce qui fuit ne mérite pas forcément votre attention. Mais certaines infos, elles, méritent clairement d’être retenues — surtout si vous envisagez un achat dès septembre.
Une vidéo « venue d’usine »… à manier avec précaution
La fameuse vidéo montre un iPhone 17 Pro Max assemblé, avec un cadrage assez serré pour qu’on devine un nouveau dos, plus intégré. Le bloc photo, toujours en triangle, semble légèrement plus arrondi, avec un flash et un LiDAR déplacés sur la droite. Rien de totalement inédit si vous avez suivi les maquettes d’accessoiristes récemment partagées.
Le plus visible reste ce gabarit plus massif, qui tranche avec la cure d’amaigrissement du 16 Pro Max. Une impression renforcée par le choix probable de matériaux plus denses.
Attention toutefois : rien ne dit que ce qu’on voit est un modèle final. À cette époque de l’année, les réseaux sociaux mélangent allègrement maquettes industrielles, coques vides et châssis expérimentaux. Ce que cette vidéo illustre surtout, c’est une tendance assez crédible : celle d’un retour à un design plus enveloppant (cadre en métal, dos vitré partiel), plus robuste… et possiblement plus contraignant côté accessoires.
Eh oui : si ce design se confirme, vos coques d’iPhone 16 Pro Max ne serviront à rien. Un grand classique, certes, mais à garder en tête avant d'acheter un accessoire en promo.
Un iPhone plus épais pour une meilleure autonomie ?
C’est l’un des chiffres qui reviennent le plus souvent : 8,7 mm d’épaisseur pour l’iPhone 17 Pro Max, contre environ 8,25 mm pour le modèle précédent. Un écart minime sur le papier, mais qui témoigne peut-être d’un choix fort : sacrifier un peu de finesse pour gagner en batterie et, pourquoi pas, en refroidissement (une chambre à vapeur est régulièrement évoquée).
D’autant qu’en face, Apple préparerait un iPhone 17 Air ultra-fin, autour des 5,5 mm. Le contraste serait total : un modèle taillé pour la légèreté, l’autre pensé pour tenir la route toute la journée — et même un peu plus.
Bref, si les fuites disent vrai, le 17 Pro Max pourrait être plus endurant… mais aussi un peu plus lourd. Et pour ceux qui trouvent déjà le 16 Pro Max trop fatigant en main, c’est un paramètre à surveiller.
Si la vidéo qui circule est authentique, Apple pourrait bien choisir de prendre le contrepied du tout-fin, en épaississant son modèle XXL pour en faire un champion d’endurance — pendant que le 17 Air draguerait les amateurs de finesse extrême.
Vous seriez prêt à troquer un peu de finesse contre une vraie autonomie de 36 heures ? Ou vous préférez un iPhone qui se fait oublier dans la poche, au détriment de l'autonomie ?