Même si le Magic 7 RSR Porsche Design embarque lui aussi une puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, redoutable avec ses huit cœurs et son puissant processeur neuronal, ce smartphone bénéficie de ressources mémoire nettement supérieures que le Magic 7 Pro : 24 Go de mémoire vive (contre 12 Go sur le modèle standard) et 1 To d'espace de stockage.

Dans la pratique, autant de mémoire vive ne sera pas vraiment utile au quotidien, mais il s’agit ici d’un appareil d’exception où « bigger is better ». Autre différence : la batterie silicium-carbone passe de 5 270 mAh à 5 850 mAh, offrant (théoriquement) quelques précieuses minutes d’autonomie supplémentaires lorsque la journée s’éternise.