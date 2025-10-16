Mais cet atout se paie. En l'occurrence, Honor fait le choix curieux d'opérer une régression sur le module principal de son flagship. Le grand-angle, toujours de 50 mégapixels, passe d'une optique variable f/1.4-2.0 à une optique fixe de f/1.6. Un modèle un tiers moins lumineux donc, qui abandonne la mécanique complexe de son prédécesseur, sans doute pour une question de gestion des coûts (et d'intérêt plus que limité pour les consommateurs ?).