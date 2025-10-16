Comme d'habitude, le fabricant chinois présente ses nouveautés dans son pays natal avant un lancement international en début d'année prochaine. Et au vu de ce que Honor vient de présenter, on a vraiment hâte de mettre les mains sur les nouveaux Magic 8 Pro.
Cela ne surprendra personne connaissant l'historique de la marque : Honor veut pousser encore plus loin l'expérience photo sur ses futurs smartphones haut de gamme. Et, pour ce faire, le fabricant va se donner les moyens de ses ambitions, grâce à un téléobjectif périscopique qui écrase toute la concurrence.
Le téléobjectif le plus épatant du marché
Mettons immédiatement les mains dans le cambouis. Ce qui va tout de suite distinguer le Honor Magic 8 Pro de la concurrence, c'est immanquablement son nouveau téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Celui-ci offre un zoom optique relativement modeste de 3,7x, mais le fait sur un capteur de très grande taille (1/1.4"), et surmonté d'un objectif à l'ouverture lumineuse de f/2.6. Un package technique qui promet des images au piqué époustouflant.
Mais cet atout se paie. En l'occurrence, Honor fait le choix curieux d'opérer une régression sur le module principal de son flagship. Le grand-angle, toujours de 50 mégapixels, passe d'une optique variable f/1.4-2.0 à une optique fixe de f/1.6. Un modèle un tiers moins lumineux donc, qui abandonne la mécanique complexe de son prédécesseur, sans doute pour une question de gestion des coûts (et d'intérêt plus que limité pour les consommateurs ?).
Malgré tout, Honor assure avoir bien bossé son IA pour compenser ce pas en arrière et obtenir des résultats en basse lumière d'aussi bonne qualité sur le Magic 8 Pro que sur le Magic 7 Pro. Oh, et l'ultra grand-angle reste pour sa part inchangé, par rapport au dernier modèle : 50 mégapixels et ouverture f/2.0 sont toujours au rendez-vous. L'appareil photo avant partage d'ailleurs ces mêmes caractéristiques.
Un flagship redoutable
Ce grand smartphone, par ailleurs très épais (8,4 mm) est équipé d'un écran OLED LTPO de 6,71", affichant une définition importante de 1256 x 2808 pixels sur une fréquence adaptative de 120 Hz. Honor promet un pic de luminosité à 6000 nits. On remarque d'ailleurs que les bordures de l'écran sont très fines, et que l'encoche s'inspire très directement de la Dynamic Island des iPhone. On y trouve au passage un scanner 3D permettant un déverrouillage facial plus sécurisé, façon Face ID.
Bien évidemment équipé de la toute dernière puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Honor Magic 8 Pro s'annonce comme un redoutable smartphone premium. Il s'équipe, au minimum, de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et peut même grimper jusqu'à 16 Go et 1 To selon les configurations.
Côté batterie, le Magic 8 Pro embarque un accu coquet de 7200 mAh en Chine (ce sera 6270 mAh en Europe). Elle se recharge, en filaire, à 100W, et jusqu'à 80W sans fil.
Un Honor Magic 8 qui n'a pas à rougir
Naturellement, qui dit Magic 8 Pro dit également Magic 8. Un smartphone un peu plus compact (6,58"), qui embarque néanmoins la même puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 que son grand-frère, ainsi qu'une batterie de 7000 mAh (en Chine), rechargeable à 90W.
L'essentiel des différences entre les deux modèles se situe dans la configuration photo : ce modèle plus modeste mise sur un trio composé d'un grand-angle de 50 mégapixels (1/1.56", f/1.9), d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels (1/2.88", f/2.0) et d'un téléobjectif 3x de 64 mégapixels (f/2.5). À l'avant, on conserve l'optique de 50 mégapixels pour les selfies.
Honor Magic 8 et Magic 8 Pro : prix et disponibilités
Pour le moment, la sortie des Honor Magic 8 et Magic 8 Pro n'a été officialisée qu'en Chine. Il faudra attendre quelques mois avant de pouvoir les découvrir en France. Pour information, les Honor Magic 7 et Magic 7 Pro sont arrivés chez nous le 15 janvier 2025. Toutefois, le communiqué de Honor parle d'une commercialisation « dans d'autres marchés » avant la fin de l'année.
En Chine, voici la composition de la nouvelle offre de Honor ainsi que les tarifs associés :
- Honor Magic 8 : 4499 yuans (environ 540€ HT) pour 12+256 Go et jusqu'à 5499 yuans (661€ HT) pour 16 Go + 1 To ;
- Honor Magic 8 Pro : 5699 yuans (environ 685€ HT) pour 12+256 Go et jusqu'à 6699 yuans (environ 806€ HT).
Les nouveaux Magic 8 seront disponibles le 23 octobre prochain.