À la différence de ce modèle ARM, plus fin et léger, mais aussi moins performant, le nouveau Magicbook Pro 14 embarque des processeurs Intel Core Ultra de série 200 « Arrow Lake-H », dévoilés pour la première fois en janvier, à Las Vegas.

On retrouve ainsi un Intel Core Ultra 5 225H, ou Intel Core Ultra 9 285H, couplé à un maximum de 32 Go de LPDDR5x (8400 MHz), et jusqu'à 1 To de SSD. A priori, il se limite par contre à une connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1.