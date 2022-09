IFA : Honor annonce son nouveau MagicBook 14 avec OS Turbo, mais qu'est-ce que c'est ?

Derrière cette appellation mystérieuse se cache un système d'allocation dynamique des ressources permettant d'optimiser les performances du système d'exploitation, d'assurer ce que Honor décrit comme « une synergie matérielle et logicielle », et surtout d'améliorer l'autonomie du laptop. En l'occurrence, le fabricant promet une consommation d'énergie réduite d'un peu plus de 20 % par rapport à la précédente génération d'ultraportables MagicBook. Nous verrons en test ce que cela donne concrètement, mais la promesse d'Honor a le mérite de susciter l'attention.

En dehors de cette particularité logicielle, le MagicBook est un PC ultraportable de 14 pouces assez commun. Il peut néanmoins compter sur une fiche technique équilibrée et récente, avec un processeur Intel Core i5-12500H couplé ou non (selon la version choisie) à une carte graphique dédiée NVIDIA RTX 2050.

Pour rappel, le Core i5-12500H est un CPU mobile milieu de gamme lancé en début d'année. Il regroupe 12 cœurs (4 cœurs hautes performances et 8 cœurs haute efficacité) et 16 threads cadencés à un maximum de 4,50 GHz, 18 Mo de cache unifié et une enveloppe thermique de 45W… même s'il serait logique que Honor le limite à 35 W pour éviter la chauffe dans le châssis compact du MagicBook 14.