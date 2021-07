Honor annonce son nouveau MagicBook X15, équipé d'un processeur Intel de 10e génération

Les fans de la marque Honor seront évidemment ravis d'apprendre le lancement cette semaine du tout nouveau MagicBook X15. Un ordinateur portable équipé d'un écran de 15,6 pouces (en 1 920 x 1 080p), et qui affiche seulement 1,6 kg sur la balance, et 16 mm d'épaisseur.

À bord, on retrouve un processeur Intel Core i5 ou i3 de 10e génération, associé à 8 ou 16 Go de DDR4, sans oublier un SSD de 256 ou 512 Go. Honor promet évidemment de « superbes performances », avec en prime une batterie de 42 Wh et un ventilateur de refroidissement surdimensionné. L'ordinateur est également livré avec un chargeur 65 W, qui promet de récupérer 70 % de charge en seulement une heure.