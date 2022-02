HONOR enfonce le clou avec son MagicBook 16 dispo dès la semaine prochaine

Un HONOR MagicBook 16 logé dans un châssis en aluminium, qui affiche 1,8 kg sur la balance. À bord, on retrouve un processeur AMD Ryzen R7-5800H, couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Un mode boost est également de la partie et permet, en pressant Fn+P, de profiter de performances en hausse de 43 %.