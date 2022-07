Huawei Matebook D16 2022 : un PC portable efficace pour la rentrée

Cela étant, il nous paraît bien difficile de reprocher quoi que ce soit à Huawei sur le plan des finitions pour ce nouveau MateBook D16, qui évolue tout de même par rapport au modèle 2021. L’appareil mise sur un châssis en aluminium élégant, bien pensé et solide. Très sobre, le nouveau D16 conserve plus ou moins le gabarit du modèle 2021, avec 356,7 x 248,7 x 18,4 mm pour 1,7 kg. Il s’agit donc d’une machine relativement compacte et « légère » pour un format 16 pouces. La transporter dans un sac ou une sacoche est possible sans trop de problèmes, d’autant que le chargeur USB-C fourni est lui aussi très compact.

Nous regrettons cependant que l’ouverture du capot ne puisse pas se faire facilement à une main et que Huawei ait installé autour de l’écran une bordure en plastique assez disgracieuse. Dommage également que le constructeur chinois n’ait pas profité du grand format de son PC portable pour y loger un plus grand trackpad. Celui du MateBook D16 est trop petit, il semble même perdu au milieu d’un immense repose-poignets. De plus, nous déplorons le manque de soin dont il fait l’objet, avec des clics appuyés imprécis et des coins qui s’enfoncent trop à l’usage. Un souci que l’on retrouve toutefois (et c’est bien malheureux) sur de très nombreux laptops Windows. Sur ce point, le trackpad Force Touch des MacBook Pro/Air règne tout simplement en maître.