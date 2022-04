Test Huawei MateBook 16 : puissance et efficacité à prix contenu

Design : Huawei se repose sur de beaux lauriers

Il y a à boire et à manger côté design sur le MateBook 16. Dans l’ensemble, Huawei nous délivre une nouvelle fois un appareil assemblé avec soin, profitant de finitions très propres. La silhouette adoptée par le constructeur chinois permet de nouveau une belle cohérence stylistique vis-à-vis des autres appareils de sa gamme. On retrouve ainsi des lignes communes avec les MateBook 14S et MateBook X Pro, mais ce look n’est pas sans rappeler celui des MacBook d’Apple. On regrette donc une nouvelle fois que la sobriété et l’élégance des produits Huawei soit imputable, au moins en partie, aux bon goût des designers d’une autre marque.

Dommage par ailleurs que le design du MateBook 16 soit si proche de celui du MateBook D16, lancé l’an passé. Globalement, le châssis utilisé ici est peu ou prou le même… mais en plus compact. Cette année, Huawei parvient en effet à passer sur des mensurations relativement contenues : 351 x 254,9 x 17,8 mm contre 367 x 233 x 18.4 mm. On perd par contre en épaisseur et en largeur ce que l’on gagne en embonpoint, avec presque 300 grammes de plus sur la balance : 1,99 kg pour notre MateBook 16, contre 1,70 kg pour le D16. Dans l’ensemble, le MateBook 16 reste agréable à manier en dépit de son grand gabarit, mais prévoyez quand même un grand sac pour l’emmener en déplacements.