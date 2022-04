TEST | ASUS Vivobook Pro 16X OLED : un portable créatif tout en équilibre

Côté couverture colorimétrique, c’est carton plein là aussi. Les espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3 sont pris en charge à hauteur de 144,2% et 99% respectivement. Sur ce point, l’écran choisi par ASUS est une nouvelle fois irréprochable. Sa luminance maximale s’élève du reste à 376,5 cd/m2, ce qui est très correcte, à fortiori sur un écran OLED qui laisse beaucoup mieux transparaître la luminosité que les dalles LCD. Dans le cas présent, la lisibilité de l’écran est irréprochable, même si ce dernier reste très brillant… et donc sensible aux reflets. Le contraste, pour sa part, est infini, ce qui est le propre de la technologie d’affichage OLED. Il confère donc une profondeur extrêmement plaisante à l’image, comme sur les meilleurs téléviseurs OLED du marché.

Performances : juste ce qu’il faut pour être à l’aise en création (mais sans plus)

Côté configuration, le VivoBook Pro 16X choisit de boxer dans la catégorie poids moyens… et non poids lourds, en dépit d’un format 16 pouces qui lui aurait permis de le faire. Une approche qui a pour objectif de conférer aux utilisateurs créatifs juste ce qu’il faut de puissance de calcul pour vaquer à leurs activités sans entrave, tout en disposant d’une machine relativement légère, facile à transporter (toutes proportions gardées, on reste sur un « grand » ordinateur) et surtout silencieuse. Pour ce faire, le Pro 16X combine un Intel Core i7-11370H (4 coeurs / 8 threads cadencés entre 3,30 et 4,80 GHz, 12 Mo de cache, 35 W de TDP pouvant monter à 45 W en mode boost) côté CPU, et une Nvidia GeForce RTX 3050 (50 W de TGP) côté GPU. Ce duo est épaulé, sur notre unité de prêt, par 16 Go de RAM (DDR4 à 3200 MHz).

Cette configuration, que l’on retrouve à peu de choses prêt sur certains PC gaming ultraportables, comme l’Acer Predator Triton 300 SE, par exemple, n’est pas nécessairement de toute première fraîcheur en ce début d’année 2022 (les nouveaux processeurs Intel de 12ème génération sont disponibles sur laptop depuis quelques semaines à l’heure où nous rédigeons ces lignes), mais elle permet quand même un niveau de performances satisfaisant… à défaut d’être tonitruant.