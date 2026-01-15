Autonomie : un argument majeur

L’autonomie est sans aucun doute possible le point fort du Magic8 Lite. Il embarque une batterie de 7 500 mAh en Silicium-Carbone, dont la densité énergétique est bien supérieure au traditionnel Lithium-Ion.

En utilisation traditionnelle (réseaux sociaux, musique, un peu de streaming vidéo, appels, web), la batterie tient jusqu’à trois jours complets avant de déclarer forfait. En mode geek (deux heures de jeu, photos et vidéos à gogo, plus de trois heures de streaming vidéo, musique, etc.), on tient quasiment deux jours avant de se retrouver à sec. On n’avait pas vu de telles autonomies depuis un sacré bout de temps… Et plus précisément depuis l’époque des dumbphones façon Nokia 3210.