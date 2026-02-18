Contrairement à son grand frère, le Redmagic 11 Air recycle une puce de l'an dernier, la Snapdragon 8 Elite. Un SoC qui a encore de la ressource, comme en témoignent nos benchmarks habituels. Le modèle que nous a fourni la marque, équipé de 16 Go de mémoire vive, est particulièrement musclé. Ultra réactif, le smartphone ne souffre pas davantage sur les jeux gourmands. Genshin Impact se lance avec le préréglage Élevé, et encaisse sans aucun problème les 60 images/s de façon tout à fait stable. Une homogénéité remarquable, encore confirmée par un stress test qui affirme que, même avec un CPU à fond les ballons pendant 20 minutes, le trottling n'excède pas 15%.