La filiale gaming de ZTE nous revient avec un produit surfant sur la mode des smartphones ultraf… non, juste "fins" en fait. Redmagic ne trompe personne : si son modèle 11 Air perd effectivement quelques millimètres par rapport au 11 Pro, il reste tout à fait dans les normes d'aujourd'hui. Alors, à quoi il sert, ce smartphone ?
Il faut envisager le Redmagic 11 Air comme une version Lite, plus abordable, du Redmagic 11 Pro testé en fin d'année dernière. Pour un prix plus modique (à partir de 499€), cette version recycle une puce de l'an dernier, et abandonne l'ambitieux système de refroidissement liquide pour un bon vieux ventilateur dont le sifflement pourra parfois vous scier les nerfs. Pas d'inquiétude, il est optionnel. Découvrons ce que le nouveau smartphone de Redmagic a d'autre à offrir !
- Les performances pour le prix
- Une très bonne autonomie
- Écran sans distraction et lumineux
- Médiocre en photo
- Interface mal traduite
- Aucune info sur les mises à jour
- Un ventilateur bruyant
- IP54 seulement
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Dans la boîte du Redmagic 11 Air
- Câble USB-C vers USB-C ;
- Adaptateur secteur 80 watts.
Design : vous avez dit "air" ?
Forcément, se promener en 2026 avec une étiquette Air au vent, c'est s'exposer à une comparaison peu flatteuse avec l'iPhone Air. Il se trouve que c'est justement le device que j'utilise au quotidien depuis septembre dernier. Autant vous dire qu'en prenant le présent Redmagic en main, j'avais simplement l'impression de saisir n'importe quel smartphone plus classique. C'est qu'on parle ici d'un smartphone de 8 mm d'épaisseur et de presque 210 grammes. On est loin des 5,6 mm et 165 grammes de mon téléphone habituel.
Il faut plutôt envisager le Redmagic 11 Air comme l'étant… par rapport au Redmagic 11 Pro, par exemple. Mais, mis à part ces quelques millimètres d'épaisseur en moins, ce nouveau modèle se présente peu ou prou comme une version Lite du flagship testé précédemment par mes soins. On fait notamment l'impasse sur tout le système de refroidissement liquide pour une dissipation thermique plus conventionnelle… même si un gros ventilateur, très sonore, est toujours de la partie pour évacuer la chaleur quand c'est nécessaire.
Notez bien que la présence même de ce ventilateur réduit mécaniquement les possibilités pour la marque d'offrir une certification d'étanchéité sérieuse à son smartphone. Ici, on est sur de l'IP54. Par conséquent, le Redmagic 11 Air n'est pas protégé en cas d'immersion. À garder en tête si vous êtes du genre maladroit.
Enfin, au rang des nouveautés, on notera cet appareil photo avant masqué sous la dalle, exactement comme sur les Samsung Galaxy Z Fold. Immersion garantie, avec un grand écran sans aucune distraction. Pour le reste, on retrouve peu ou prou les mêmes particularités que sur les autres Redmagic récents, comme les gâchettes tactiles ou la Magic Key permettant de lancer l'espace de jeu ou un raccourci au choix.
Écran : un plein écran impressionnant
La dalle du Redmagic 11 Air est parmi ses meilleurs atouts. Très grande, elle occupe une surface importante sur la face avant. Je le répète : l'absence de poinçon visible aide aussi à renforcer l'immersion. Ajoutons à cela une définition élevée (1,5K), et une fréquence pouvant atteindre 144 Hz dans certaines situations. Un joli package, qui rend la navigation très plaisante, d'autant que la réactivité est de mise.
Par défaut, la colorimétrie est un peu froide, et les réglages dans l'interface ne sont pas forcément très correcteurs (je trouve la teinte plutôt rouge). On peut le pardonner à ZTE ; le smartphone a d'autres atouts, et notamment sa luminosité. Si elle n'atteint pas les sommets des derniers modèles de Xiaomi, la dalle reste tout à fait lisible en extérieur, et met très bien en valeur les contenus HDR compatibles.
Performances : le top du top à ce prix
Contrairement à son grand frère, le Redmagic 11 Air recycle une puce de l'an dernier, la Snapdragon 8 Elite. Un SoC qui a encore de la ressource, comme en témoignent nos benchmarks habituels. Le modèle que nous a fourni la marque, équipé de 16 Go de mémoire vive, est particulièrement musclé. Ultra réactif, le smartphone ne souffre pas davantage sur les jeux gourmands. Genshin Impact se lance avec le préréglage Élevé, et encaisse sans aucun problème les 60 images/s de façon tout à fait stable. Une homogénéité remarquable, encore confirmée par un stress test qui affirme que, même avec un CPU à fond les ballons pendant 20 minutes, le trottling n'excède pas 15%.
Même si le ventilateur (je le répète : bruyant) se déclenche automatiquement, j'ai pris l'habitude de le désactiver sans que cela n'entraîne une chauffe inquiétante. La dissipation passive est déjà excellente sans avoir besoin de ce gadget.
Interface : toujours des problèmes de traduction
L'interface du Redmagic 11 Air est toujours l'un des plus gros points noirs de la proposition. On est sur du Android 16, naturellement, et la surcouche Redmagic est relativement légère… si l'on excepte la véritable cargaison d'applications préinstallées. Comme d'habitude avec la marque, deux choses me gênent tout particulièrement. La première, c'est la traduction de l'interface. Ce n'est pas nouveau ; cela fait des années que la version française de la surcouche est médiocre. Rien n'a changé : les ventilateurs sont toujours appelés "fan de jeux", les différents modes de capture photo baptisés "famille appareil-photo" et j'en passe.
Je ne l'invente pas : même la page produit sur le site officiel du Redmagic 11 Air s'emmêle les pinceaux… et parle d'iPhone 11 Air.
Le second aspect de la proposition logicielle qui me pose un souci, c'est toujours cette "assistante IA" Mora, intégrée dans le hub de jeux. Un chatbot tout aussi mal traduite que le reste, qui semble tout droit sortie de l'imagination humide d'Elon Musk : une adolescente court-vêtue, ingénue, avec laquelle on peut discuter de tout un tas de sujets. Ne m'en voulez pas : je n'ai pas creusé davantage. Par hygiène.
Du reste, l'espace de jeu offre une grande flexibilité aux utilisateurs, et permet de paramétrer de nombreux aspects de son expérience de jeu. Une fonctionnalité qui rappelle bien sûr Armoury Crate des smartphones gaming Asus ROG, et dans laquelle les gamers prendront plaisir à fouiller à la recherche de features originales et pratiques.
Pour l'IA, vous l'imaginez bien avec une interface aussi mal traduite, on vous conseillera de vous limiter à Gemini. On trouve bien quelques outils basiques, dont un générateur de texte… quand il veut bien se montrer (son apparition est, d'expérience, très aléatoire).
Enfin, du côté des mises à jour, Redmagic est en conformité avec l'Union européenne, et offrira cinq ans de correctifs de sécurité à son 11 Air. Quid des mises à jour de l'OS ? On l'ignore. Oui, vous avez bien lu.
Appareil photo : pas son point fort
Les smartphones gaming ont rarement été de grands photophones. À l'exception de quelques références honnêtes de chez ASUS ROG, ce chapitre est toujours relativement négligé par les fabricants. Sans surprise, le Redmagic 11 Air ne fait pas exception.
La configuration photo du Redmagic 11 Air :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1,55", f/1,9, OIS ;
- Ultra grand-angle : 8 Mpx, 1/4", f/2,2 ;
- Selfie : 16 Mpx, 1/2,77", f/2,0.
Grand-angle
Le grand-angle du Redmagic 11 Air n'est ni le plus grand, ni le mieux défini ou le plus lumineux. Pour autant, il produit des images correctes, plutôt neutres, bien exposées. Les couleurs (le vert en particulier) sont un peu trop saturées à mon goût, mais pas dans des proportions choquantes. On est sur un capteur très standard, sans fioritures, mais desservi par une application photo un peu capricieuse (latence, notamment).
Ultra grand-angle
Je ne tombe pas de ma chaise, l'ultra grand-angle est médiocre. Trop faiblement défini, insuffisamment ouvert, il capture des photos criardes, saturées, mal exposées… rien ne va, en somme. La colorimétrie est également très différente de ce que voit le module grand-angle, créant une incohérence dans les séries de captures. Je conseille simplement d'oublier que ce module secondaire existe.
Téléobjectif / Zoom
Le Redmagic 11 Air n'a pas le luxe d'embarquer un téléobjectif, et son module principal n'est pas si polyvalent que ça. Par défaut, le mode portrait ne propose d'ailleurs pas d'opter pour un zoom 2x, mais un simple 33 mm. Autant dire à peine un grossissement, qui laisse imaginer la perte de qualité lorsqu'on pousse le zoom numérique dans ses retranchements.
Photos de nuit
Vous connaissez la chanson : impossible d'attendre d'un smartphone passable de jour qu'il soit incroyable à la nuit tombée. La photo nocturne se fait le reflet des imperfections des deux capteurs : insuffisamment lumineux, ce qui entraîne l'apparition de bruit numérique, et de grosses disparités dans l'affichage des couleurs.
Portraits et selfies
Redmagic aurait pu rehausser le niveau avec la partie portrait, mais ce n'est pas le cas. Plusieurs raisons à cela. La première est évidemment l'incapacité du capteur à proposer des focales adaptées. Des portraits en 24 ou 33 mm, bon, ce n'est pas incroyable. Mais, le plus gênant est encore cet autofocus très capricieux. J'ai parfois dû m'y reprendre à plusieurs fois pour que mon sujet soit net. Cela n'arrive plus, même sur des smartphones à très petit prix, depuis des années.
Mais, la palme du pire revient probablement au capteur photo avant. Comme sur le Redmagic 11 Pro, celui-ci est intégré sous l'écran. Même si sa définition est somme toute assez correcte, le piqué est désastreux et on obtient des photos qui donnent l'impression d'avoir pris un selfie à travers une tranche de beurre. Ajoutons à cela un filtre "beauté" extrêmement agressif, qui lisse les pores à l'extrême, et nous avons là l'une des pires propositions photo de ces dernières années.
Vidéo
Enfin, en vidéo, la partition est à l'image du reste : perfectible. Correcte avec le grand-angle, à fuir avec l'ultra grand-angle. On peut obtenir des clips sympa en 8K à 30 fps (avec upscaling), mais il faut tirer un trait sur la stabilisation. Pour un meilleur compromis, on préférera le mode 4K à 60 images par seconde.
Autonomie : un mobile très endurant, mais sous conditions
J'ai d'abord eu peur en passant le Redmagic 11 Air à la moulinette du test automatisé de PCMark. Comme son grand frère, il force l'affichage à 144 Hz dès qu'il détecte une application requérant de hautes performances. Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à outrepasser ce drôle de choix du constructeur. Alors, c'est évident, le smartphone est rapidement arrivé à ses limites.
Qu'importe. Car, en usage réel, le Redmagic 11 Air est une petite bombe d'autonomie. Grâce à sa batterie très généreuse (7 000 mAh), il est capable de tenir deux jours et de dépasser les 10h de temps d'écran sans aucun problème. Plutôt rassurant, dans un monde où les batteries en silicium-carbone se démocratisent, et que l'autonomie fait un gigantesque bond en avant sur tous les smartphones du marché. Redmagic ne pouvait pas passer à côté.
Pour finir, la recharge rapide se fait en environ 1h avec l'adaptateur fourni, de 80W. Le smartphone n'est pas compatible avec la recharge sans fil. Oh, ne soyez pas surpris : le ventilateur se déclenche automatiquement lorsque vous chargez votre téléphone. Pensez à désactiver cette fonction si vous avez la (mauvaise) habitude de recharger votre mobile la nuit.
Redmagic 11 Air : Prix, disponibilité et concurrence
Le Redmagic 11 Air sera officiellement commercialisé le 10 février prochain, à partir de 499€ pour le modèle 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. La version 16+512 Go testée ici est affichée à 599€, et se décline dans les coloris blanc ou noir.
Un positionnement agressif, au vu des performances développées par le smartphone de Redmagic, mais qui se heurte à une concurrence des plus rudes en ce début d'année. Xiaomi vient de sortir le REDMI Note 15 Pro 5G, et avant ça le POCO F7 qui déploie lui aussi d'excellentes performances. Honor, lui, est sur un petit nuage avec son Magic 8 Lite, et Google se prépare à lancer son Pixel 10a, lequel se confrontera, dans les mêmes tarifs, au futur Nothing Phone (4a). En clair, à ce prix, il y a du choix !
Redmagic 11 Air : l'avis de Clubic
Ce Redmagic 11 Air m’apparaît comme un smartphone plus recommandable que le modèle 11 Pro lancé l’année dernière. Plus abordable, il est naturellement moins performant… mais, je vous l’assure : vous n’arriverez jamais à le mettre à genoux.
Capable de lancer tous les jeux du marché à très haute fréquence, il profite de toute une suite logicielle spécifiquement dédiée à améliorer vos conditions de jeux. Pour aller de pair, on retrouve un superbe écran sans distraction, et une autonomie XXL.
Mais alors, où est le loup ? Il se cache, vous l’imaginez bien, dans la partie logicielle du smartphone. La marque ne communique pas sur le nombre de mises à jour que recevra son smartphone, ce qui est rarement bon signe pour la durabilité. Je ne reviens pas non plus sur cette interface mal traduite, ou cette assistante d’IA que je qualifierais poliment d'embarrassante.
Enfin, si vous aimez la photographie, je ne peux que vous inviter à vous tourner vers la concurrence. Ce n’est clairement pas le point fort du Redmagic 11 Air qui, malgré tout, reste une référence intéressante pour 500€. Tout va dépendre de ce que vous recherchez dans un smartphone aujourd’hui.
