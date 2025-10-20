Un forfait complet à petit prix, sans la moindre contrainte. En ce moment, RED by SFR propose son forfait 5G 100 Go à 8,99 €/mois, sans engagement et sans hausse de tarif au bout d’un an. L’offre inclut les appels et SMS illimités, ainsi que 30 Go utilisables dans l’Union européenne et les DOM.
Un forfait 5G généreux et flexible
Avec ce forfait, RED by SFR frappe fort en combinant prix bas et haut débit mobile. Vous bénéficiez d’une connexion 5G jusqu’à 10 fois plus rapide que la 4G, parfaite pour le streaming, la navigation ou les visioconférences. Le tout avec 100 Go de data en France, et 30 Go utilisables en Europe, pour rester connecté même en déplacement. Et comme il est sans engagement, vous gardez votre liberté de changer d’offre à tout moment.
Trois bonnes raisons de choisir le forfait RED by SFR
- 100 Go de 5G à prix mini
- Appels et SMS illimités en France et Europe
- Sans engagement, liberté totale
Un réseau performant et une offre sans piège
RED by SFR s’appuie sur le réseau national SFR, reconnu pour sa bonne couverture 5G dans les grandes villes et zones périurbaines. Le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que vers l’Union européenne et les DOM. L’opérateur propose aussi une gestion 100 % en ligne via l’application RED & Moi, simple et efficace pour suivre votre consommation ou modifier votre offre.
Un tarif stable et sans mauvaise surprise
Affiché à 8,99 €/mois, ce forfait ne subit aucune augmentation de prix dans le temps, contrairement à la majorité des offres concurrentes. Aucun frais caché, aucune option forcée : vous payez le juste prix pour une 5G rapide et fiable. C’est l’occasion idéale de profiter de la 5G sans se ruiner, que vous soyez gros consommateur de data ou utilisateur occasionnel.
Notre avis sur le forfait RED by SFR
Avec 100 Go de data, 30 Go utilisables en Europe et une connexion 5G rapide et stable, RED by SFR signe l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché mobile. Son tarif fixe et son absence d’engagement en font un choix sûr et durable pour tous ceux qui veulent un forfait performant et flexible.