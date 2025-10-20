Un réseau performant et une offre sans piège

RED by SFR s’appuie sur le réseau national SFR, reconnu pour sa bonne couverture 5G dans les grandes villes et zones périurbaines. Le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que vers l’Union européenne et les DOM. L’opérateur propose aussi une gestion 100 % en ligne via l’application RED & Moi, simple et efficace pour suivre votre consommation ou modifier votre offre.

Un tarif stable et sans mauvaise surprise

Affiché à 8,99 €/mois, ce forfait ne subit aucune augmentation de prix dans le temps, contrairement à la majorité des offres concurrentes. Aucun frais caché, aucune option forcée : vous payez le juste prix pour une 5G rapide et fiable. C’est l’occasion idéale de profiter de la 5G sans se ruiner, que vous soyez gros consommateur de data ou utilisateur occasionnel.