La partie téléphonie n’est pas en reste, avec des appels illimités vers les fixes de 100 pays et vers les mobiles de France, inclus sans surcoût. Une solution parfaite pour rester joignable partout, sans exploser sa facture.

Côté divertissement, RED propose une approche souple : vous pouvez choisir de rester sans décodeur TV et profiter des 35 chaînes disponibles via l’application RED TV, ou bien opter pour le décodeur Connect TV (+3 €/mois) et enrichir votre bouquet à 100 chaînes (+2 €/mois). Un système flexible, pensé pour ne payer que ce dont vous avez vraiment besoin.

En cette période d’automne, où la rentrée bat encore son plein, s’équiper d’une box fibre fiable et pas chère tombe à point nommé. Et avec un tarif fixe à 20,99 €/mois, sans engagement et sans frais cachés, RED by SFR reste l’une des solutions les plus économiques du moment pour booster sa maison connectée.