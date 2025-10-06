RED by SFR dynamite les prix de l’internet fixe avec une offre Fibre sans engagement à seulement 20,99 €/mois. Une formule simple, efficace et personnalisable pour répondre à tous les besoins numériques du quotidien.

Box internet pas chère : RED by SFR balance sa Fibre à prix mini (20,99 €/mois) © clubic

Vous cherchez une box internet performante à prix réduit ? L’offre RED by SFR Fibre tombe aujourd’hui à 20,99 €/mois seulement, sans engagement et avec les frais de mise en service de 39 € offerts. Au programme : un débit fibre jusqu’à 1 Gb/s, la Box 7 avec Wi-Fi 5, et les appels illimités vers les fixes et mobiles en France.

Avec ses options modulables, vous pouvez renforcer votre connexion (Wi-Fi 6, jusqu’à 2 Gb/s partagés pour +3 €/mois), profiter de plus de chaînes TV (+2 €/mois) ou encore ajouter un décodeur Connect TV. Une offre idéale pour ceux qui veulent une connexion rapide et stable, sans se ruiner ni se contraindre à une longue période d’engagement.

Pourquoi choisir la RED Fibre ?

  • Sans engagement, liberté totale
  • Appels illimités fixes + mobiles inclus
  • Offre modulable (débit et TV)

RED by SFR Fibre : une box pas chère et flexible

Une box internet qui se plie à vos besoins, c’est l’assurance de payer le juste prix. Avec RED by SFR, vous bénéficiez d’une connexion fibre solide à jusqu’à 1 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant avec le Wi-Fi 5, de quoi assurer une navigation fluide pour la famille, le télétravail et le streaming. Pour les plus connectés, l’option Wi-Fi 6 avec un débit jusqu’à 2 Gb/s partagés vient compléter l’expérience.

RED Box Fibre Wifi 5

RED Box Fibre Wifi 5

sans engagement

En option

Appels vers les fixes

Jusqu'à

1Gb/s

Fibre

20,99€

Mise en service de 39€ offerte !

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

Débit descendant

1Gb/s

Décodeur TV

En option

Appels inclus

Appels vers les fixes

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

SFR

Technologie

Fibre

WiFi

WiFi 5

Débit descendant

1Gb/s

Débit montant

1Gb/s

Télévision

Décodeur TV

En option

Chaînes

35 chaînes

Téléphonie

Appels inclus

Appels vers les fixes

Nombre de destinations

100 pays

Frais de service

Frais d'activation

0€

Frais de résiliation

49€

La partie téléphonie n’est pas en reste, avec des appels illimités vers les fixes de 100 pays et vers les mobiles de France, inclus sans surcoût. Une solution parfaite pour rester joignable partout, sans exploser sa facture.

Côté divertissement, RED propose une approche souple : vous pouvez choisir de rester sans décodeur TV et profiter des 35 chaînes disponibles via l’application RED TV, ou bien opter pour le décodeur Connect TV (+3 €/mois) et enrichir votre bouquet à 100 chaînes (+2 €/mois). Un système flexible, pensé pour ne payer que ce dont vous avez vraiment besoin.

En cette période d’automne, où la rentrée bat encore son plein, s’équiper d’une box fibre fiable et pas chère tombe à point nommé. Et avec un tarif fixe à 20,99 €/mois, sans engagement et sans frais cachés, RED by SFR reste l’une des solutions les plus économiques du moment pour booster sa maison connectée.

