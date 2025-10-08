Ce forfait inclut 100 Go d’internet mobile en 5G, 4G ou 3G, selon la couverture réseau. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem, et si vous atteignez la limite, un rechargement de 50 Go à 10 € est possible (une fois par mois maximum).

Les appels, SMS et MMS sont illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), dans la limite de 200 correspondants par mois et de 3 heures par appel.

À l’international, vous disposez de 30 Go de data mensuels depuis l’Union européenne et les DOM, avec appels et SMS illimités vers la France et ces zones.

Compatible 5G, ce forfait est parfait pour profiter du haut débit mobile en streaming, visio, ou partage de connexion sur smartphone, tablette ou ordinateur portable.