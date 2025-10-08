RED by SFR continue de bousculer le marché mobile avec un forfait 5G généreux et abordable. Pour seulement 8,99 €/mois, profitez de 100 Go d’internet mobile en 5G, 30 Go utilisables en Europe et DOM, et des appels/SMS illimités, le tout sans engagement. Une offre flexible, économique et idéale pour rester connecté en toutes circonstances.
Un forfait 5G complet et sans engagement
Alors que la 5G continue de se déployer à grande échelle, RED by SFR s’impose comme une alternative économique et performante face aux opérateurs historiques.
Proposé à 8,99 €/mois seulement, le forfait RED 100 Go 5G combine volume de data généreux, flexibilité et excellent réseau mobile.
Sans engagement, il s’adapte à tous les usages, télétravail, streaming, gaming ou simple navigation, tout en offrant une expérience fluide sur l’ensemble du territoire.
Trois bonnes raisons de choisir le forfait RED 100 Go :
- ⚡ 100 Go de data en 5G pour profiter d’une connexion ultra-rapide.
- 🔓 Sans engagement, vous êtes libre de changer à tout moment.
- 🌍 30 Go utilisables en Europe et DOM pour rester connecté à l’étranger.
Description du forfait RED
Ce forfait inclut 100 Go d’internet mobile en 5G, 4G ou 3G, selon la couverture réseau. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme modem, et si vous atteignez la limite, un rechargement de 50 Go à 10 € est possible (une fois par mois maximum).
Les appels, SMS et MMS sont illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), dans la limite de 200 correspondants par mois et de 3 heures par appel.
À l’international, vous disposez de 30 Go de data mensuels depuis l’Union européenne et les DOM, avec appels et SMS illimités vers la France et ces zones.
Compatible 5G, ce forfait est parfait pour profiter du haut débit mobile en streaming, visio, ou partage de connexion sur smartphone, tablette ou ordinateur portable.
Prix et opportunité
À 8,99 €/mois, ce forfait 5G est l’un des plus compétitifs du marché. Vous bénéficiez d’un service complet sur le réseau SFR, couvrant 99 % de la population française en 4G/4G+, et en constante amélioration pour la 5G.
Autre avantage : RED by SFR rembourse jusqu’à 5 € les frais de résiliation facturés par votre ancien opérateur.
Et comme toutes les offres RED, celle-ci est sans engagement, vous pouvez résilier ou modifier votre abonnement à tout moment, sans pénalité.
💬 “Vraiment bien, j’ai trouvé ce qu’il me fallait en seulement quelques clics !” : témoignage client.
Forfait 5G RED by SFR 100Go
Réseau
SFR
Une alternative pour les petits consommateurs
Pour ceux qui utilisent moins de data, RED propose également un forfait 20 Go 4G à seulement 6,99 €/mois, avec 15 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM.
Toujours sans engagement, il offre la même qualité réseau et la flexibilité qui font le succès de RED by SFR, à un tarif encore plus léger.
✅ Notre avis sur le forfait RED 100 Go
Ce forfait combine prix mini, data généreuse et vraie liberté. À 8,99 €/mois sans engagement, c’est aujourd’hui l’une des meilleures offres 5G du marché, que vous soyez étudiant, professionnel ou grand consommateur de données.
Ajoutez à cela la qualité du réseau SFR et un service client disponible 7j/7, et vous obtenez une formule simple, performante et imbattable.