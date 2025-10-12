Face à la hausse des prix des forfaits mobiles, RED by SFR sort du lot avec une offre simple, complète et économique. Pour seulement 5,99 €/mois, profitez d’un forfait 4G performant, parfait pour naviguer, streamer et communiquer sans se ruiner.

Et le tout sans engagement, pour une liberté totale : vous changez ou résiliez quand vous le souhaitez, sans frais cachés.