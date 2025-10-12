vec son offre mobile à 5,99 €/mois, RED by SFR s’impose comme le choix malin pour les petits budgets. Ce forfait inclut 10 Go de data en 4G, appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 10 Go supplémentaires en Europe et DOM. Le tout sans engagement et avec la qualité du réseau SFR, couvrant 99 % du territoire.
Un forfait malin et flexible pour les petits budgets
Face à la hausse des prix des forfaits mobiles, RED by SFR sort du lot avec une offre simple, complète et économique. Pour seulement 5,99 €/mois, profitez d’un forfait 4G performant, parfait pour naviguer, streamer et communiquer sans se ruiner.
Et le tout sans engagement, pour une liberté totale : vous changez ou résiliez quand vous le souhaitez, sans frais cachés.
Trois bonnes raisons de choisir RED by SFR
- 💸 Un prix mini et stable : 5,99 €/mois sans augmentation après quelques mois
- 🌍 Une couverture 4G étendue : 99 % du territoire français couvert grâce au réseau SFR
- 📲 Un forfait flexible et personnalisable : ajoutez plus de data ou optez pour la 5G en un clic
Détails de l’offre RED 10 Go
Ce forfait inclut 10 Go d’internet mobile en très haut débit 4G/3G, avec la possibilité de recharger 1 Go pour 2 € (jusqu’à 4 fois par mois). Au-delà, la data est simplement bloquée pour éviter les mauvaises surprises. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte). Vous bénéficiez aussi de 10 Go d’internet en Europe et DOM, parfait pour les week-ends à l’étranger.
L’offre comprend également :
- L’usage modem inclus
- La conservation gratuite du numéro
- Le remboursement jusqu’à 5 € des frais de résiliation de votre ancien opérateur
- L’accès à l’application RED&Moi, qui simplifie la gestion de votre ligne
Un prix imbattable pour une offre premium
À 5,99 €/mois, le forfait RED est clairement l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment. À titre de comparaison, des offres similaires chez d’autres opérateurs dépassent souvent 9,99 € à 12,99 €.
Cette promotion est limitée dans le temps, alors mieux vaut en profiter dès maintenant.
Offre sans engagement, ajustable à tout moment, et avec la garantie du réseau SFR.
Forfait 4G/5G RED by SFR 10Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
10Go
5,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Data (Go)
10Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
10Go
Data (Go) à l'étranger
10Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Bonus : un smartphone Honor Magic7 Lite à prix cassé
Et pour ceux qui veulent changer de téléphone, RED by SFR accompagne ce forfait d’une grosse remise sur le Honor Magic7 Lite. Le smartphone est proposé à 149 € après remboursement, un tarif particulièrement attractif pour un modèle aussi complet.
Un superbe écran incurvé 6,78’’ AMOLED 120Hz, un capteur photo 108 MP, et une batterie 6600 mAh avec charge rapide 66W en font un excellent compagnon pour votre nouveau forfait.
✅ Notre avis sur le forfait RED 10 Go à 5,99 €/mois
Ce forfait RED by SFR 10 Go coche toutes les cases : petit prix, liberté, et fiabilité du réseau. Idéal pour les utilisateurs modérés, étudiants ou budgets serrés, c’est une offre incontournable du moment.
Et avec le Honor Magic7 Lite en promo, c’est le combo parfait pour changer de mobile sans exploser son budget.