vec son offre mobile à 5,99 €/mois, RED by SFR s’impose comme le choix malin pour les petits budgets. Ce forfait inclut 10 Go de data en 4G, appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 10 Go supplémentaires en Europe et DOM. Le tout sans engagement et avec la qualité du réseau SFR, couvrant 99 % du territoire.

Le bon plan mobile de la rentrée : 10 Go, illimités et liberté totale pour 5,99 €/mois ©
Le bon plan mobile de la rentrée : 10 Go, illimités et liberté totale pour 5,99 €/mois ©

Un forfait malin et flexible pour les petits budgets

Face à la hausse des prix des forfaits mobiles, RED by SFR sort du lot avec une offre simple, complète et économique. Pour seulement 5,99 €/mois, profitez d’un forfait 4G performant, parfait pour naviguer, streamer et communiquer sans se ruiner.

Et le tout sans engagement, pour une liberté totale : vous changez ou résiliez quand vous le souhaitez, sans frais cachés.

Découvrir l’offre RED 10 Go à 5,99 €/mois

Trois bonnes raisons de choisir RED by SFR

  • 💸 Un prix mini et stable : 5,99 €/mois sans augmentation après quelques mois
  • 🌍 Une couverture 4G étendue : 99 % du territoire français couvert grâce au réseau SFR
  • 📲 Un forfait flexible et personnalisable : ajoutez plus de data ou optez pour la 5G en un clic

Détails de l’offre RED 10 Go

Ce forfait inclut 10 Go d’internet mobile en très haut débit 4G/3G, avec la possibilité de recharger 1 Go pour 2 € (jusqu’à 4 fois par mois). Au-delà, la data est simplement bloquée pour éviter les mauvaises surprises. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte). Vous bénéficiez aussi de 10 Go d’internet en Europe et DOM, parfait pour les week-ends à l’étranger.

L’offre comprend également :

  • L’usage modem inclus
  • La conservation gratuite du numéro
  • Le remboursement jusqu’à 5 € des frais de résiliation de votre ancien opérateur
  • L’accès à l’application RED&Moi, qui simplifie la gestion de votre ligne

Un prix imbattable pour une offre premium

À 5,99 €/mois, le forfait RED est clairement l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment. À titre de comparaison, des offres similaires chez d’autres opérateurs dépassent souvent 9,99 € à 12,99 €.
Cette promotion est limitée dans le temps, alors mieux vaut en profiter dès maintenant.

Offre sans engagement, ajustable à tout moment, et avec la garantie du réseau SFR.

Forfait 4G/5G RED by SFR 10Go

Forfait 4G/5G RED by SFR 10Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

10Go

Réseau 4G, 5G

5,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Data (Go)

10Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

4G/5G

4G, 5G

Data (Go)

10Go

Data (Go) à l'étranger

10Go

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Bonus : un smartphone Honor Magic7 Lite à prix cassé

Et pour ceux qui veulent changer de téléphone, RED by SFR accompagne ce forfait d’une grosse remise sur le Honor Magic7 Lite. Le smartphone est proposé à 149 € après remboursement, un tarif particulièrement attractif pour un modèle aussi complet.

HONOR Magic7 Lite : le smartphone 108 MP à seulement 149 € chez RED by SFR © Honor

Un superbe écran incurvé 6,78’’ AMOLED 120Hz, un capteur photo 108 MP, et une batterie 6600 mAh avec charge rapide 66W en font un excellent compagnon pour votre nouveau forfait.

Découvrir le Honor Magic7 Lite en promo

✅ Notre avis sur le forfait RED 10 Go à 5,99 €/mois

Ce forfait RED by SFR 10 Go coche toutes les cases : petit prix, liberté, et fiabilité du réseau. Idéal pour les utilisateurs modérés, étudiants ou budgets serrés, c’est une offre incontournable du moment.
Et avec le Honor Magic7 Lite en promo, c’est le combo parfait pour changer de mobile sans exploser son budget.

À découvrir
Meilleur forfait mobile, comparateur gratuit (octobre 2025)
01 octobre 2025 à 09h12
Comparatifs services