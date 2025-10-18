Un tarif clair, sans engagement ni frais cachés

À 20,99 €/mois, la RED Box Fibre s’impose comme l’une des offres les plus compétitives du marché. Le prix reste fixe dans le temps : pas d’augmentation après 12 mois, pas de frais de résiliation. En prime, les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays ajoutent une vraie valeur à cette formule, idéale pour les familles connectées ou les télétravailleurs.