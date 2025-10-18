En ce moment, RED by SFR propose sa RED Box Fibre à 20,99 €/mois, sans engagement. Vous profitez d’un débit jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, du Wi-Fi 5 performant, des appels illimités vers les fixes dans plus de 100 pays, et même d’un accès à 35 chaînes via l’application RED TV.

RED by SFR - Fibre

La box idéale pour un quotidien connecté
et sans contrainte

Avec cette offre, RED by SFR s’adresse à tous ceux qui veulent une fibre rapide et fiable à prix fixe. Pour seulement 20,99 €/mois, vous bénéficiez d’un débit symétrique 1 Gb/s, parfait pour le télétravail, le streaming ou les jeux en ligne. La formule sans engagement vous laisse libre de résilier à tout moment, sans frais ni mauvaises surprises.

Trois bonnes raisons de choisir la RED Box Fibre

  • Fibre 1 Gb/s avec Wi-Fi 5 inclus
  • Appels illimités vers les fixes de 100 pays
  • Sans engagement, tarif fixe et transparent

Une connexion rapide, stable et accessible à tous

La RED Box Fibre offre une expérience Internet fluide, même pour les foyers les plus connectés. Grâce à son Wi-Fi 5, la couverture est optimale dans toutes les pièces, avec un débit symétrique pour naviguer, travailler et streamer en simultané. L’offre inclut aussi RED TV, avec 35 chaînes accessibles via smartphone, tablette ou ordinateur, pour profiter de vos programmes partout. Le tout sans matériel superflu ni installation compliquée.

Un tarif clair, sans engagement ni frais cachés

À 20,99 €/mois, la RED Box Fibre s’impose comme l’une des offres les plus compétitives du marché. Le prix reste fixe dans le temps : pas d’augmentation après 12 mois, pas de frais de résiliation. En prime, les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays ajoutent une vraie valeur à cette formule, idéale pour les familles connectées ou les télétravailleurs.

Notre avis sur la RED Box Fibre

Avec sa fibre 1 Gb/s, ses appels internationaux inclus et son tarif fixe sans engagement, RED by SFR livre une offre simple, complète et redoutablement efficace. C’est une box parfaite pour les foyers à la recherche de performance, de liberté et d’un prix stable toute l’année.

RED Box Fibre Wifi 5

sans engagement

En option

Appels vers les fixes

Jusqu'à

1Gb/s

Fibre

20,99€

Mise en service de 39€ offerte !

