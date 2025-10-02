En associant ce smartphone à l’offre RED by SFR, vous profitez d’un forfait 300 Go en 5G pour seulement 13,99 €/mois, un volume largement suffisant pour naviguer, streamer et télétravailler sans craindre de dépasser votre enveloppe data. L’absence d’engagement rend l’offre encore plus flexible, un vrai avantage si vos besoins évoluent.

L’atout majeur reste bien sûr le prix : proposé 379 € seul, le Honor Magic7 Lite tombe à 149 € avec 40 € de remboursement différé, soit une économie immédiate de 230 €. En prime, RED propose un bonus reprise de 50 € pour votre ancien téléphone, permettant de réduire encore davantage la facture. Une opportunité idéale pour s’équiper à moindre coût, surtout à l’approche de l’automne et des grandes campagnes commerciales.