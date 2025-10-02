RED by SFR frappe fort avec une offre mobile qui combine forfait généreux et smartphone 5G dernier cri. Le Honor Magic7 Lite passe à seulement 149 € au lieu de 379 €, avec en prime 40 € remboursés et un bonus reprise de 50 €.
Envie d’un smartphone élégant et performant sans casser votre budget ? RED by SFR propose actuellement une offre irrésistible autour du Honor Magic7 Lite 256 Go. Grâce à son forfait 300 Go 5G à 13,99 €/mois, le prix du téléphone chute à 149 € au lieu de 379 €, avec un remboursement de 40 € après achat. En bonus, RED ajoute 50 € de reprise sur votre ancien mobile, de quoi maximiser vos économies. Une combinaison parfaite pour s’équiper d’un smartphone récent tout en profitant d’un forfait data généreux.
Pourquoi choisir le Honor Magic7 Lite avec RED by SFR ?
- Un smartphone 5G design et performant
- Un forfait XXL de 300 Go
- Un prix ultra-réduit à 149 €
Honor Magic7 Lite + forfait RED : un bon plan à ne pas manquer
Le Honor Magic7 Lite séduit d’abord par son grand écran lumineux et son design élégant décliné en violet. Avec ses 256 Go de stockage, il offre de l’espace pour vos applications, photos et vidéos sans compromis. Son module photo polyvalent permet de capturer des clichés réussis, tandis que sa compatibilité 5G assure des débits rapides au quotidien.
Forfait 5G RED by SFR 300Go
En associant ce smartphone à l’offre RED by SFR, vous profitez d’un forfait 300 Go en 5G pour seulement 13,99 €/mois, un volume largement suffisant pour naviguer, streamer et télétravailler sans craindre de dépasser votre enveloppe data. L’absence d’engagement rend l’offre encore plus flexible, un vrai avantage si vos besoins évoluent.
L’atout majeur reste bien sûr le prix : proposé 379 € seul, le Honor Magic7 Lite tombe à 149 € avec 40 € de remboursement différé, soit une économie immédiate de 230 €. En prime, RED propose un bonus reprise de 50 € pour votre ancien téléphone, permettant de réduire encore davantage la facture. Une opportunité idéale pour s’équiper à moindre coût, surtout à l’approche de l’automne et des grandes campagnes commerciales.