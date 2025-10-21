Pour ceux qui utilisent peu Internet sur leur smartphone ou souhaitent une seconde ligne, RED by SFR propose un forfait mobile minimaliste à 1,99€/mois. Il inclut les appels et SMS illimités, ainsi qu’un petit volume de données en 4G.
RED by SFR met en avant un forfait mobile simple et économique, pensé pour les utilisateurs occasionnels ou ceux qui souhaitent une seconde ligne à petit prix. Pour 1,99 €/mois, il inclut 1 Go d’Internet en 4G ainsi que les appels et SMS illimités, le tout sans engagement. Des options permettent d’ajouter la 5G ou davantage de data pour l’étranger, offrant une solution flexible et adaptée à différents besoins.
Pourquoi choisir le forfait 1 Go 4G RED by SFR :
- Un prix imbattable : à seulement 1,99€/mois, difficile de trouver plus abordable pour un forfait incluant appels et SMS illimités.
- Sans engagement : vous êtes libre de résilier à tout moment, sans frais ni contraintes.
- Appels et SMS illimités : communiquez sans compter avec les appels et SMS/MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).
- Des options flexibles : besoin de plus de data ou de la 5G ? Ajoutez 3€/mois pour la 5G ou 5€/mois pour une enveloppe data étendue à l’étranger.
Un forfait mobile idéal pour une seconde ligne ou un usage léger
RED by SFR propose un petit forfait mobile à 1,99 €/mois, pensé pour ceux qui utilisent peu Internet ou souhaitent une seconde ligne sans engagement. Avec ses appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 1 Go de data en 4G, il offre l’essentiel pour rester joignable au quotidien. Cette formule simple et flexible permet de maîtriser son budget sans renoncer à la connectivité mobile.
Le forfait 1 Go 4G de RED by SFR se destine avant tout aux usages légers : consultation d’e-mails, navigation web occasionnelle, messageries instantanées ou applications bancaires. Son petit volume de données convient à ceux qui n’ont pas besoin de streaming ou de navigation intensive, tout en profitant d’une couverture réseau fiable. Une option pertinente pour une ligne secondaire, un smartphone de secours ou un usage ponctuel en déplacement.
Forfait 4G RED by SFR 1Go
Data (Go) à l'étranger
1Go
Nombre de destinations
67
Liste de destinations
Union Européenne, DOM
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Une solution pratique pour une eSIM en complément
Ce forfait s’adresse aussi à ceux qui veulent ajouter une seconde ligne sur le même smartphone. Grâce à la compatibilité eSIM, il devient simple de gérer à la fois une ligne professionnelle et une ligne personnelle sans transporter deux appareils. Cette flexibilité en fait également une option intéressante pour les parents souhaitant offrir un premier forfait à leur enfant, tout en gardant le contrôle des usages et du budget.
Pour plus de confort, RED by SFR propose plusieurs options complémentaires. La 5G est accessible pour 3 € supplémentaires par mois et permet de profiter d’un réseau plus rapide et plus stable. Les voyageurs peuvent quant à eux activer une extension à 5 € par mois donnant accès à 40 Go d’Internet en Europe et dans les DOM, dont 20 Go utilisables aux États-Unis, au Canada, en Suisse et en Andorre. Une souplesse bienvenue pour adapter son forfait à ses besoins réels.
RED by SFR enrichit ses forfaits : plus de data pour le même prix
Bonne nouvelle pour les abonnés mobiles : RED by SFR fait évoluer ses offres 5G sans toucher à leurs tarifs. Le forfait 100 Go laisse place à une formule plus généreuse, désormais portée à 120 Go pour 8,99 €/mois. De quoi naviguer, streamer et travailler en mobilité sans se soucier de sa consommation.
Les autres abonnements restent au même prix, avec 10 Go à 5,99 €, 250 Go 5G à 13,99 € et 350 Go 5G Spécial Voyage à 19,99 €, incluant jusqu’à 35 Go utilisables depuis 124 destinations comme les États-Unis, le Canada ou la Suisse. Une offre complète, pensée pour répondre aux besoins de chaque profil, du petit utilisateur au globe-trotter connecté.
Avec cette évolution, RED by SFR confirme sa volonté de renforcer la compétitivité de ses forfaits sans engagement. Plutôt qu’une simple baisse de prix, l’opérateur mise sur la valeur ajoutée : plus de gigas, plus de souplesse et des options toujours modulables. De quoi conforter sa place parmi les offres mobiles les plus intéressantes du marché.