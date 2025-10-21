RED by SFR propose un petit forfait mobile à 1,99 €/mois, pensé pour ceux qui utilisent peu Internet ou souhaitent une seconde ligne sans engagement. Avec ses appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 1 Go de data en 4G, il offre l’essentiel pour rester joignable au quotidien. Cette formule simple et flexible permet de maîtriser son budget sans renoncer à la connectivité mobile.

Le forfait 1 Go 4G de RED by SFR se destine avant tout aux usages légers : consultation d’e-mails, navigation web occasionnelle, messageries instantanées ou applications bancaires. Son petit volume de données convient à ceux qui n’ont pas besoin de streaming ou de navigation intensive, tout en profitant d’une couverture réseau fiable. Une option pertinente pour une ligne secondaire, un smartphone de secours ou un usage ponctuel en déplacement.