Smartphones : le marché en baisse, Huawei surpasse Apple

Cabinet IDC ; T2 2018

Huawei dans les pas de Samsung ?

Modifié le 01/08/2018 à 17h19

Au second trimestre 2018, le marché du smartphone a connu un léger essoufflement, avec une baisse mesurée à 1,8 % par rapport au deuxième trimestre 2017, selon l' enquête internationale menée par le cabinet IDC . En chiffres, ce sont quelque 342 millions de mobiles qui ont été vendus sur la période. Il s'agit du quatrième trimestre de déclin de l'histoire du téléphone portable. Du côté des fabricants, on ne peut pas le nier : il y a eu de l'action ! Et le suspense hollywoodien a finalement découlé sur un épilogue aux accents chinois, puisque Huawei déloge -et éjecte même- Apple de sa place de deuxième marque mondiale.Si Samsung a souffert sur ce deuxième trimestre 2018 (-10,4 % sur un an, 71,5 millions d'appareils écoulés), le Sud-Coréen reste le leader du marché mondial des mobiles. Le fabricant a été touché par la morosité actuelle du marché et n'a pas été boosté par les ventes de son appareil fleuron (S9 / S9+), qui a enregistré des ventes plus lentes qu'à l'accoutumée. La présentation du Galaxy Note 9, prévue le 9 août, devrait permettre à Samsung de repartir à la hausse.Huawei n'en finit plus d'étonner ! Pour la première fois de son histoire, l'entreprise chinoise dépasse Apple et se place au second rang des fabricants mondiaux, avec une croissance spectaculaire de 40,9 % sur une année, et 54,2 millions de mobiles vendus. Huawei continue de dominer le marché chinois, et sa série P20 / P20 Pro est un carton.Apple, donc, vous l'aurez compris, reste sur le podium mais descend d'une marche. Et pourtant, on a enregistré une hausse des ventes -certes infime- du côté de Cupertino (+0,7 %, 41,3 millions de smartphones écoulés) pour ce second trimestre. L'iPhone se vend toujours bien, et l'iPhone X demeure un best-seller sur pas mal de marchés. Cet automne, la firme américaine lancera de nouveaux modèles, attendus avec des performances améliorées, de nouvelles fonctionnalités et différentes tailles d'écran. Histoire de ralentir un peu la nouvelle hégémonie des fabricants asiatiques.Car justement, avec une hausse de 48,8 % et 31,9 millions de mobiles qui ont pu trouver preneurs, le chinois Xiaomi continue de s'affirmer. L'entreprise qui siège à Pékin domine Samsung en Inde depuis plusieurs mois et rattrape fortement son retour en Indonésie.Enfin, Oppo a profité de son développement croissant en Afrique et au Moyen-Orient pour livrer des résultats tout à fait honorables (+5,1 % par rapport à 2017, 29,4 millions d'appareils vendus).