Oppo Find X : le flagship un peu trop fragile ?

Oppo Find X : échec

L'Oppo Find X n'est plus.

Modifié le 27/07/2018 à 15h43

Le petit dernier de chez Oppo, baptisé Find X, et que le constructeur chinois nous a fait l'honneur de lancer mondialement en France, est un très joli smartphone sous bien des aspects.Équipé d'un Snapdragon 845, de 8 Go de RAM, d'un écran AMOLED supportant un affichage en Full HD+ mais également d'un double capteur arrière de 16 et 25 millions de pixels, il est clairement difficile de lui résister. Oui, c'est sûr, ce nouveauest beau, vraiment beau, et encore plus lorsque sa désormais célèbre caméra « pop-up » fait son entrée en jeu.Oui mais voilà, si l'on a du mal à résister à ses charmes, et tout particulièrement lorsque l'on se rend compte que son écran occupe 93,8 % de sa surface, faisant ainsi de lui l'un des plus jolis smartphones, mais également, il conviendra d'y réfléchir à deux fois avant de se le procurer, un léger manque de solidité ayant été mis en lumière par la dernière vidéo du Youtuber Jerry Rig Everything.Pour faire court, Jerry Rig Everything est un Youtuber notamment connu pour ses nombreux démontages de smartphone, mais aussi et surtout, pour les « tests de résistance » qu'il leur fait subir.Coups de cutter, tentative de rayer l'écran et les capteurs photos à l'aide de divers outils, tests de résistance de la peinture présente sur les bords du smartphone, test de résistance à la chaleur à l'aide d'un briquet, mais aussi et surtout, test de durabilité en « pliant » le smartphone, tout y passe. Et c'est justement concernant ce dernier point que le bât blesse.Si durant les premières minutes de vidéo, l'a su passer avec brio la majorité des tests réalisés par Jerry Rig Everything, le test de solidité face à une torsion est quant à lui un échec, et quel échec.Afin de le réaliser, comme à son habitude, Jerry a simplement pris le téléphone face à lui, le tenant de chaque côté, et l'a plié. Un mouvement qui pourrait se faire naturellement au cas où le téléphone serait dans la poche arrière d'un pantalon par exemple.Et il ne faut que quelques secondes pour que les premiers (très) inquiétants craquements se fassent entendre. Une petite torsion supplémentaire dans l'autre sens et c'est le drame.On passera sur le fait que le capteur photo « pop-up » semble également présenter un jeu assez important, un élément que Jerry annonce clairement comme un problème, notamment concernant les nombreuses saletés qui pourraient alors s'y loger.En bref, si l'Oppo Find X a le mérite de proposer un concept relativement révolutionnaire, et s'équipe de ce qui fait partie des meilleures technologies actuelles en matière de smartphone, Clubic conseille vivement à ses possesseurs d'en prendre grand soin.Jerry précisant que le test de torsion auquel vient d'échouer le mobile, est réussi par plus de 90 % des téléphones qu'il teste.