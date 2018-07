9 capteurs photo sur un même smartphone ? Le pari fou de Light

Crédit : Light/Washington Post

Des photos de 64 mégapixels pour le premier smartphone Light

Modifié le 02/07/2018 à 11h51

C'est un sacré défi pour Dave Grannan et Rajiv Laroia. Les fondateurs de Light, entreprise américaine qui a pris son envol depuis Palo Alto au nord de la Silicon Valley, ont eu la bonne idée de faire preuve d'une indiscrétion volontaire envers les journalistes du Washington Post . Le journal US a dévoilé les contours du smartphone sur lequel travaille Light, un prototype doté de, et dont l'arrivée pourrait être annoncée d'ici la fin de l'année 2018.Huawei est-il sur le point d'être dépassé, non... surpassé ? C'est en tout cas la menace qui pèse sur le géant chinois, lui qui pensait avoir révolutionné le marché des smartphones en proposant son modèle P20 Pro, qui rappelons-le, est équipé d'un triple capteur photo. En effet, le fabricant Light planche sur son tout premier smartphone. Une suite logique après la commercialisation de son premier appareil l'année dernière, le L16, un appareil photo doté de 16 objectifs.Le smartphone devrait donc fièrement s'afficher avec 9 capteurs photos, tous sur le dos. Light se vante de pouvoir proposer des photos de 64 mégapixels (imaginez le poids des fichiers !), avec une performance améliorée en basse lumière et des effets de profondeur stylés et sophistiqués.Et on peut s'en douter, pour faire tourner la machine, il faudra que celle-ci soit performante sous le capot. Alors, comme on peut s'y attendre, le prix promet d'être aussi dantesque que le nombre de capteurs installés au dos de l'appareil. Il devrait tourner autour des 2 000 euros, comme l'appareil photo de la marque, le précité L16.