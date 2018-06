T1 2018 : le smartphone le plus vendu au monde est l'iPhone X

Apple vs Samsung

La Chine déserte le classement

Modifié le 12/06/2018 à 15h06

La marque à la pomme se place ainsi devant Samsung dans le classement des smartphones les plus vendus au monde établi par IHS Markit . Les deux entreprises sont par ailleurs les seules à occuper ce classement.D'après une étude réalisée par IHS Markit, 12,7 millions d'unités d'iPhone X ont été vendues entre janvier et fin mars.À la seconde place, on retrouve l'iPhone 8, suivi du Galaxy Grand Prime Plus, de chez Samsung vendu à 8,3 millions d'unités. Apple et Samsung ont ainsi respectivement 5 smartphones chacun dans le classement. Au total, ce ne sont pas moins de 345,5 millions de smartphones qui ont été vendus pendant la période.Même avec cette très belle position, la firme à la pomme voit son volume de ventes diminuer. Au premier trimestre, l'iPhone X et l'iPhone 8 cumulent 21,2 millions d'unités contre 35,6 millions de l'iPhone 7 et 7 Plus vendus au premier trimestre 2017. Cette baisse de volume s'explique probablement par le prix exorbitant de l'iPhone X, qui n'empêche pas à Apple de conserver ses bons résultats financiers.Grande surprise cette année : contrairement à 2017, aucune marque chinoise n'est présente parmi les 10 smartphones les plus vendus dans le monde. Huawei et Vivo ont disparu du classement, alors que ces marques sont de plus en présentes et vendues dans le monde. D'après IHS Markit, cette absence serait expliquée par des dates de lancement décalées. Les entreprises chinoises comme Xiaomi, Huawei ou Oppo reviendront peut-être dans le classement au deuxième trimestre 2018.