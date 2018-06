Oppo dévoile son smartphone haut de gamme, le Find X, en grande pompe

Un smartphone vendu à... 999 euros

Une caméra cachée

Modifié le 20/06/2018 à 16h55

On peut dire qu'Oppo a su mettre le paquet pour faire crépiter les flashs des photographes. Outre un teaser hollywoodien d'annonce avec la star brésilienne du PSG Neymar en acteur principal, l'entreprise chinoise a choisi le Louvre, là où toutes les civilisations cohabitent, pour dévoiler son tout dernier smartphone haut de gamme, le, ce 19 juin 2018 en fin de journée. Voyons ce qu'il a dans le ventre.Le pari d'Oppo est pour le moins audacieux. Franchement méconnue du public européen, et c'est peu de le dire, la marque fait son entrée par la grande porte sur le marché européen. Le fabriquant présente un smartphone qui tape dans le très haut de gamme, proposé au prix de 999 euros, et qui sera disponible à la vente dès le mois d'août. Le Galaxy S9 et l'iPhone X n'ont qu'à bien se tenir.Alors, à ce prix-là, on attend l'innovation. Et force est de constater que celle-ci est bien réelle. L'écran Oled de 6,4 pouces, déjà, occupe la quasi-totalité de la surface avant, donnant une efficace impression de largeur et de propreté du design.Et au dos ? Pas de caméra ni d'appareil photo apparents. Les deux capteurs sont en effet cachés au sein d'un petit module motorisé, qui glisse automatiquement vers le haut dès que l'appareil est en action. Charmant, non ? Oppo annonce par ailleurs qu'il faut une petite demi-seconde au module pour réagir. La fiabilité de ce « joujou » reste cependant à prouver dans le temps.Concernant la sécurité, len'embarque pas de capteur d'empreintes. Mais il présente carrément un système de reconnaissance faciale 3D qui serait le pendant du Face ID de l'Américain Apple. Il fallait y penser.Au niveau des composants, on reste fort logiquement dans le haut du panier, avec un processeur Snapdragon 845, 8 Go de RAM, et 256 Go de stockage. Sur le modèle de luxe du smartphone, l'(oui, c'est bien le constructeur automobile qui signe ce partenariat), la batterie de 3 730 mAh intègre la technologie Vooc Charge, qui rechargerait intégralement l'appareil en l'espace de 35 minutes. Attention, comptez tout de même 1 699 euros pour cette version, renforcée par ailleurs par un système de stockage qui passe du simple au double, avec 512 Go.Cette annonce fait évidemment écho à celle du concurrent Xiaomi, arrivé en France il y a un mois maintenant. Oppo s'est lancée dans les mobiles en 2008 et lutte avec Xiaomi pour la quatrième place de constructeur de smartphones. Le fabriquant revendique 200 millions de clients actifs dans le monde.